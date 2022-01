Fabrizio Corona confirma la historia con Giacomo Ortes tras la primicia de Gf Vip: era un secreto

Fabrizio Corona publica un reportaje en el que se desliza, con perfecta ironía y sincronía, en la historia de Giacomo Ortis, que en GF Vip rastrea la identidad de la persona significativa con la que iba a tener un trío con su mujer.

Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Gran Hermano VIP 2021/2022

«Estaba en la cama con él y miré a su esposa y luego los miré a los dos».. La historia de Giacomo Ortis sobre el Gran Hermano Vabe Su aventura a tres bandas con una figura conocida del mundo del espectáculo y su esposa inevitablemente lo llevó a buscar un nombre. En lo alto de la lista de sospechosos, de inmediato, se encuentra Fabrizio Corona, quien responde de lleno a la identidad que Urtis denunció a Sophie Codegoni, con detalles de sus antecedentes carcelarios que dejan poco margen a la interpretación.

Fabrizio Corona sube al podio con su postura satírica

En unas pocas horas Y el mismo Corona fue quien lo confirmó, en cierto sentido, las reconstrucciones que condujeron a ella. A una foto de Instagram de él abrazando a Urtis, Fabrizio Corona agregó un comentario bastante elocuente: «Mi amor… un grande y único, era nuestro secreto… ¡vamos!». El tono irónico se percibe a kilómetros de distancia, y el momento de la publicación de la historia confirma, al menos, la capacidad de Corona para mantenerse en el camino correcto. creador de este tema. Tanto si le toca a él como si no, cualquiera que quiera investigar esta historia debería hacerlo.

Lo que dijo Giacomo Ortis

Mamá ¿Qué decía Giacomo Ortis en una casa tan brava? El cirujano, en casa del Gran Hermano Phoebe por segundo año consecutivo, le contó a Sophie Codegoni la historia de una cama con un conocido hombre del mundo del espectáculo, sin revelar explícitamente el nombre.. «Él nunca se escondió de él», Urtis nos asegura. «Yo vivía en Cerdeña y no conocía a nadie. Me los presentó a todos… Me dijo que me fuera a vivir con él. Nos encontramos en el aeropuerto. Vi un brazo lleno de fragmentos, lleno de joyas, me volteé y dije ‘Encantado de conocerte, Giacomo'», y él «Encantado pa…». Estos últimos detalles añaden una pieza extra a la identidad de Corona. «¡Él siempre dice que te quiere de verdad!», comenta Sophie, sorprendida. «Cuando vine a cenar allí, de hecho, los vi besarse, pero sabes que todos nos despedimos besándonos en la boca, no pensé…».

Relación entre Nina Moric y Giacomo Ortis

Por otro lado, Giacomo Ortis siempre ha sido un peón en el entorno de Fabrizio Corona y su relación de amor-odio con Nina Moric, a la que el cirujano ha intervenido en varias ocasiones y con la que mantiene una estrecha relación, no por casualidad, antes de las desavenencias del año pasado. , cuando hubo una contradicción entre ambos en semanas en las que se habló mucho de Fabrizio Corona y su estado de salud, luego de otro problema relacionado con la justicia.