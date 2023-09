Ex supervisor y luchador contra la hepatitis C durante 17 años: “Agarré el toro por los cuernos” – Alto Adigio – Tirol del Sur

Bolzano. de Nicoletta Minnie61 años hoy «feliz retiro»como se presenta sarcásticamente, podría decirse que fue Maestra de escuela primaria, luego directora de escuela y finalmente superintendente regional de escuelas italianas en Alto Adigio. Pero si hubo una definición que no incluyó en su CV fue la de «luchador». Acostumbrada desde adolescente a afrontar problemas de salud y numerosas hospitalizaciones, libró su batalla personal contra la hepatitis C durante casi 17 años, desde finales de 2002 hasta 2019, antes de salir victoriosa gracias a la ayuda del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Bolzano. , después de recuperarse.

«Solía ​​agarrar un toro por los cuernos y nunca me desanimaba.“Aunque los casos de recaída después del tratamiento farmacológico contra el VHC son muy raros”, afirma Nicoletta Mini. El ex supervisor cuenta su historia entrelazada con momentos difíciles pero también con mucha esperanza y ganas de vivir y nunca rendirse “porque la vida sólo hay una y hay que vivirla segundo a segundo”.

La hepatitis C fue descubierta por casualidad

“En octubre de 2002, mientras me sometían a una serie de pruebas para detectar otra patología, descubrí por casualidad que tenía hepatitis C”, dice Meaney. “Sospecho que la infección pudo haber sido causada por los muchos productos sanguíneos que me administraron en la década de 1990; El período en el que no había análisis de sangre y la prevalencia de la hepatitis C en Italia era muy alta. Nunca bebí, fumé ni viví salvajemente».

Como ya está acostumbrada a lidiar con problemas de salud, Nicoletta Mini se toma con bastante calma las recaídas relacionadas con la hepatitis C. A partir de los catorce años estuvo hospitalizado durante varios años. Además, tranquiliza sobre el posible curso de la enfermedad. Al menos hasta 2013..

¿Y entonces qué pasó?

Investigaciones posteriores revelan que el valor de las transaminasas es muy alto. Este es el primer contacto real con la enfermedad, que también se manifiesta por dolores en las articulaciones: hay días en los que te sientes como si tuvieras ochenta años. En aquellos años, los medicamentos contra la hepatitis C estaban en manos de gigantescas empresas farmacéuticas y no existían acuerdos con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, Autoridad Europea de Control de Medicamentos, ed.). Por tanto, los tratamientos son muy caros: entre 40 y 50 mil euros. También existe la posibilidad de un trasplante de hígado, pero resulta ser una apuesta porque, dado su historial y su edad, existe un alto riesgo de portar la enfermedad incluso después del trasplante. Por tanto, las únicas vías viables en ese momento eran la atención compasiva (tratamientos proporcionados por compañías farmacéuticas sin completar ensayos clínicos), que Mini hizo en 2013 sin éxito, o Flight of Hope to India, donde ya se han aprobado este tipo de medicamentos.

Tratamiento en el Hospital de Bolzano

Afortunadamente, entre 2015 y 2016, la Agencia Europea de Medicamentos firmó un acuerdo con una empresa farmacéutica y su hepatólogo confirmó que podía iniciar el tratamiento en un hospital de Bolzano. Nicoletta Mini se somete a tres ciclos de tratamiento: uno en 2013, luego en 2016 y, finalmente, el ciclo crucial en 2019. El último dura de tres a cuatro meses.

En los recuerdos de Nicoletta Minni, la buena impresión del Departamento de Enfermedades Infecciosas sigue presente De la autoridad sanitaria de Tirol del Sur: «Todos fueron muy profesionales, comprensivos y solidarios. Pude establecer una relación de confianza con muchas personas, en particular con la Dra. Elke Maria Erne, jefa del departamento de enfermedades infecciosas del hospital de Bolzano. Una profesional firme, práctica y consistente, fue teniendo en cuenta todas las etapas que tenemos que pasar, por eso el rumbo del tratamiento fue muy claro y bien definido”. Nicoletta Minni recuerda con una sonrisa el momento en que le dijeron que se había recuperado: «Bueno, ahora no nos veremos más, me dijeron. Bromas aparte, sentí un gran alivio. Sobre todo porque los dos primeros tratamientos no funcionaron». El segundo en particular, recuerdo que sólo afectó a tres personas de más de sesenta: yo estaba en ese trío.»

Para las personas que descubren que tienen hepatitis C, el consejo de Nicoletta Mini es mirar siempre hacia adelante y recordar que se puede recuperar. Ahora que ha vuelto a su vida normal, ha vuelto a apreciar muchas cosas. “No quiero ser retórico, pero es cierto que la vida hay que vivirla y afrontarla con ilusión porque es básicamente un regalo: sólo hay que creer que siempre hay una segunda oportunidad y hay que saber aprovecharla. juega. Además de eso, tienes que cuidarte a ti mismo y a las personas que te rodean. Luché mucho por mí. En condiciones de enfermedad siempre he creído que nuestros seres queridos están peor que nosotros y que debemos sé bueno dándoles coraje y no al revés. Uno de los días importantes en la vida de una persona es el día en que toma la conciencia de tener que encontrar la fuerza para sí misma ante todo “Porque si la tienes para ti, También lo tendré para otros”.

¿Qué es la hepatitis C?

La hepatitis C es una enfermedad degenerativa del hígado causada por el virus VHC. La peculiaridad de la infección radica en que aparece casi completamente asintomática o con síntomas vagos e inespecíficos. Desde mediados de febrero hasta finales de año se ofrece en Tirol del Sur una prueba gratuita de hepatitis C para todas las personas nacidas entre 1969 y 1989. Unas 150.000 personas han recibido la carta de invitación de la autoridad sanitaria de Tirol del Sur.