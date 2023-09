Checco Zalone ofreció en Bari: “Con lo recaudado esta noche haré un adelanto para comprar un paraguas para la promoción del año que viene”.

arosarina romano

El sarcasmo del humorista de Apulia en el Estadio de Vitoria, donde inauguró la primera de las tres veladas de espectáculo Amore + IVA, bromeando sobre los altos precios en las playas de Apulia

Lugar de su primera aparición.

De hecho, desde los tiempos del granero, el desconocido Luca Medici tomó el micrófono y empezó a cantar las canciones de Vasco. Ahora este lugar está en Casamassima (Bari) – Una plataforma de lanzamiento para Zalone, que llevó al comediante a las selecciones de Zelig Off Y conocer a su futura esposa, “Ángela”, ya no está ahí. Pero de vez en cuando Chico lo recuerda: “Hago este dibujo desde que actuaba en un club de la provincia de Bari”, dijo cuando sacó de su repertorio una canción que había escrito muchos años antes de pensar en una conocido. él con un defecto físico, «una combinación de lo políticamente incorrecto, donde hay de todo, Desde burlarse de los gatos hasta body shaming”, como él mismo lo define. Zalone es todo esto: trascendiendo la corrección política con un sarcasmo reflexivo, aborda los temas candentes de la actualidad, desde los desembarcos (el inevitable “inmigrante”, la banda sonora de “Tolo Tolo”) hasta las familias arcoíris, el tema que abre el espectáculo. .

Entre una “lección” sobre el amor y otra, el comediante detective se recostó en su silla en Barry, con total ironía: “Qué lindo es estar aquí en el Sur, incluso si huelo la renta básica”. «Tenemos entre el público al ‘bueno’ Barry, que al fin y al cabo es Milán fulano de tal», dijo, mirando a los cientos de personas que estaban a sus pies. ¿Y en las gradas? “Hola, Inzito”, bromeó Chico, refiriéndose a un barrio suburbano.

«No sé si te has dado cuenta, pero esta noche te di todo el amor que tengo en mi corazón. Yo te pido: De todo el amor que has tomado, retén el IVA, el 22 por ciento, y dáselo a quien tú decidas. Sé que suena retórico por mi parte, pero no podría haber tenido una mejor manera de terminar esta velada maravillosa y excepcional en Bari”. Con estas palabras cerró Checco Zalone el espectáculo, despidiéndose de la ciudad donde empezó todo.