Europa League, Juventus – Sporting de Lisboa 1-0 – Fútbol

Juventus – Sporting de Lisboa 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga Europea. (Récord del partido)



Sin hipoteca, pero con una ínfima ventaja a gestionar en una semana en Lisboa: Gatti le da la victoria a la Juventus sobre el Sporting y Pirin cierra la puerta en la prórroga, el décimo 1-0 de la temporada para los bianconeri. Allegri se centra en un tridente inédito: Valhovic se recupera en el banquillo y Kane es titular, el técnico Piazza Di Maria y Chiesa apoyan a Mick, que debuta en la Liga Europea con la camiseta de la Juventus. El centro del campo pasa así a cuatro, siendo el sacrificado Fagioli con la dupla de centrocampistas Locatelli-Rabiot y Cuadrado y Costi trabajando en los carriles exteriores.

Además de De Sciglio, el técnico también deberá dejar ir a Alex Sandro y así confirmar el trío del último periodo en defensa, confiando en Gatti junto a Bremer y Danilo atrás. El Sporting de Lisboa se alinea en el espejo con un 3-4-3, con el tridente atacante formado por Edwards, Chermete y Trincao. Frente al portero Adán, Sant-Just, Iñácio, Coates, Morita y Gonçalves juegan en el centro del campo entre los laterales Esgayo y Nuno Santos.

Milik y Trincao se presentan con un tiro a la esquina.En el minuto 12 llega la primera ocasión real de la Juventus: certero remate de Di María a Chiesa, el ex viola se escapa por detrás de Esgio y tras un gran control, patea al portero Adán. Bueno en el rebote. Sin embargo, el Sporting no se hizo a un lado y justo antes de la media hora Szczesny chocó en serio en los 60 segundos: primero Coates metió un tiro contundente, luego Gonsalves buscó el primer palo, en ambos casos el polaco fue cuidadoso con las entradas. El portugués entiende que es el momento de pisar el acelerador, en el 33′ la zurda de Nuno Santos desmintiendo a Bremer encontró a Providence en la línea. Los lusitanos están cerca de escalar, la Juventus se salva pero pierde a Szczesny: de repente el polaco se toca el pecho y pide ayuda a los médicos, luego levanta la bandera blanca en medio de la zozobra general y da paso a que Perrin salga de piernas pero visiblemente preocupado. Posteriormente, el portero se sometió a un electrocardiograma en el centro médico del estadio y no se encontraron problemas. En cambio, fue Saint-Just el que no acabó la primera parte por problemas musculares y entró Amorim Diumandé.

El Sporting comenzó la segunda parte con los primeros 45 minutos concluidos, Gonçalves disparando a puerta y Perin estirando para desviar un tiro de esquina. Tras una hora de juego, Allegri se dio cuenta de que hacía falta más e intentó convertir a la Juventus con Vlahovic y Fagioli en Milik Kostic, Amorim también apostó por una doble jugada al introducir a Gómez y Reis. Keiza tiembla y mete tiro de esquina, y la ventaja blanquinegra viene del banderín: Adán se queda en blanco en un centro de Di María y su cabezazo es negado en la línea, pero Gati en la entrada empuja el balón dentro del 0.

El estadio se exaltó por la determinación del ex del Frosinone y la vuelta al estadio de Pogba, que se destapó en la final. La Juventus salvó dos intervenciones de Perin para recuperarse del todo y garantizar mínimas ventajas de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo jueves en Lisboa, el domingo subirá al escenario de Reggio Emilia para el partido a domicilio ante el Sassuolo.