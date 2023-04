Creó el mayor atlas de mutaciones genéticas humanas.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (OHSU) El mayor atlas de mutaciones genéticas en tejidos humanos sanos. Los autores destacan que con cientos de donantes, la evidencia es la más completa jamás creada y podría conducir a un mejor diagnóstico y tratamiento de enfermedades asociadas con «mala suerte o malos hábitos». Los resultados del trabajo han sido publicados en la revista Science. Este atlas es el más grande hasta ahora, en términos del número combinado de tejidos y el número de donantes muestreados, y señala el camino hacia la comprensión de la base genética de las enfermedades asociadas con el cáncer y la miríada de condiciones relacionadas con la disfunción celular, incluido el envejecimiento. Los expertos dicen que podría ser útil para revertir las mutaciones genéticas que causan enfermedades.

Y hablando de los cambios genéticos que subyacen a la enfermedad, «ahora hay una variedad de tecnologías que nos permiten realizar cambios en el genoma», señala el autor principal Don Conrad, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Ohsu. «Puede ser posible cambiar esas mutaciones que obtuvimos por mala suerte o malos hábitos y convertirlas de nuevo en lo que eran antes». Los investigadores crearon el atlas utilizando 54 tipos de tejidos y células.todos los cuales fueron catalogados después de la muerte de 948 sujetos que donaron sus cuerpos a Science for the National Institutes of Health (NIH) Genotype and Tissue Expression Program.

Los expertos señalan que cada persona comienza como una sola célula en el momento de la concepción, llevando el modelo de ADN dentro del núcleo de esa primera célula fertilizada. Utilizando estas instrucciones originales del ADN, la célula se divide y multiplica en grandes grupos de células que forman distintos tejidos que realizan funciones únicas en el cuerpo. En un momento dado, una persona está formada por unos 30 billones de células y, a lo largo de su vida, esa misma persona produce miles de millones de células. Con el tiempo, una sola célula se daña repetidamente. En algunos casos, se repara solo miles de veces al día. «De vez en cuando se comete un error durante la reparación del ADN, o algo se pierde y ese cambio se propaga», explica Conrad. «Nuestro trabajo nos da una idea de cómo ocurren estos cambios en diferentes órganos y tejidos y durante diferentes períodos de nuestras vidas».

Conocido como mosaicismo somático, esta condición es el resultado de la mutación de las células a partir de su modelo de ADN original. Hasta la fecha, la investigación genética que analiza las mutaciones que ocurren después del cigoto o después de la fertilización generalmente se ha realizado en biopsias de tejidos precancerosos, como melanomas cutáneos y cáncer de pulmón, o en tejidos más accesibles, como la sangre. Por otro lado, el nuevo atlas abre un campo de investigación de las mutaciones que se producen a lo largo de la vida.

«Pasar de una sola célula a un bebé es un proceso asombroso», dice la autora principal Nicole Rockweller, ahora profesora asistente en el Instituto Broad del MIT y la Universidad de Harvard. «Cuando agregas las capas de mutación que ocurren en una parte tan importante de nuestras vidas, es sorprendente lo bien que podemos salir de ella al final del embarazo», reflexiona. Para crear el nuevo atlas, los investigadores pudieron rastrear dónde ocurrieron las mutaciones mapeándolas en un «árbol de crecimiento», catalogándolas en tejidos y en varias personas.

Los expertos descubrieron que muchas mutaciones surgían sistémicamente y eran algo predecibles con la edad, aunque alrededor del 10 % de las mutaciones aparecían como resultado de algo intrínseco al individuo, ya fueran los genes o el medio ambiente. Otra nota es que la mayoría de las mutaciones detectables ocurrieron más tarde en la vida, aunque muchas ocurrieron antes del nacimiento. aún: «Algunos tejidos, como el esófago y el hígado, adquieren muchas mutaciones, mientras que otras células, como el cerebro, adquieren menos mutaciones.«Esto tiene sentido porque el esófago y el hígado están expuestos a muchas toxinas ambientales», escribió Rockweiler en una publicación de Conrad Lab que describe la investigación. «Aquí es donde las células tienen que transmitir el mensaje en un entorno ruidoso. Incluso una pequeña cantidad de mutaciones en el cerebro tiene sentido porque el cerebro se compone principalmente de células. «no se multiplican».