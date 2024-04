“Europa está sitiada y podría morir. Necesitamos armarnos más y necesitamos un plan impactante para inversiones conjuntas.

Macron reiteró que nuestra Europa podría morir “debido a un cambio en la historia”.. En cierto modo, las ideas europeas ganaron la batalla de Gramsci: todos los nacionalismos europeos ya no se atreven a decir que abandonarán el euro y Europa. Pero todos estamos acostumbrados a la retórica que es Sí, peroEs decir, mantendré todo lo que Europa ha hecho, pero lo haré irrespetando las reglas, ignorando fundamentalmente los valores fundacionales de Europa”, denunció Emmanuel Macron. “Ya no proponen abandonar el edificio ni demolerlo. , Simplemente sugieren que no existen reglas para la propiedad compartida., dejar de invertir, dejar de pagar alquiler. El peligro es que todos se vuelvan tímidos. Pero la respuesta no está en la timidez, sino en la audacia».