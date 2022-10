«Europa debería subir los aranceles a los coches chinos»

estado heterogéneo En el Salón del Automóvil de París 2022 (aqui álbum privado alVolante) Carlos Tavares (izq. En la imagen de arriba Junto con el presidente francés Emmanuel Macron) expresó claramente sus pensamientos sobre Importaciones de automóviles chinos a EuropaSencillamente, deberíamos pedir a la Unión Europea que imponga a los fabricantes chinos que exportan automóviles a Europa las mismas condiciones en las que nosotros, los fabricantes occidentales, exportamos a China. El CEO de Stellantis señaló que las marcas chinas deberían pagar deberes 10% por importar automóviles a la UE, mientras que los fabricantes de automóviles europeos enfrentan aranceles del 15% al ​​25% por exportar automóviles fabricados en Europa a China.

Dispuesto a vender a pérdida En cuanto a Tavares El predicamento es dobledonde los fabricantes de automóviles chinos pueden ganar cuota de mercado en Europa Vender Sus autos En confusion al comienzo de su expansión. La cuestión es que «el mercado europeo está completamente abierto a los chinos y no sabemos si su estrategia puede ser ganar cuota de mercado a pérdida y subir los precios después». Una reunión entre el presidente francés y los ejecutivos de los fabricantes de automóviles franceses. Al término del encuentro, Carlos Tavares afirmó que “presidente macron De acuerdo pero tiene que haber frente europeo Más amplio que decir que los chinos son bienvenidos en Europa siempre y cuando compitan con nosotros bajo las mismas reglas. El CEO de Renault, Luca de Meo, destacó cómo se desarrolla el desafío incluso al comienzo de la cadena de suministro:extracción y refinación 80% en manos de los chinos. La industria europea debe comenzar a restaurarlo».

Es una guerra contra la electricidad. El tema es particularmente candente en el sector de los vehículos eléctricos, con Porcelana Que no sólo produce mucho, sino que también tiene casi monopolio de metales Esencial para construir imanes de motor, baterías y los componentes electrónicos que hacen funcionar todo. El presidente Macron, en una entrevista con él ¿Por qué ecos?llamado a la reforma Incentivos para coches eléctricos. Con el fin de proteger mejor a los fabricantes de automóviles europeos de la competencia no europea. Macron señaló no solo el desequilibrio arancelario entre Europa y China, sino también los planes de EE. UU. para otorgar créditos fiscales a los fabricantes de automóviles que producen componentes para automóviles eléctricos en EE. UU. Este plan suscitó la preocupación tanto de la Unión Europea como de Corea del Sur (aqui noticias) Macron enfatizó que «Los estadounidenses comprarán productos estadounidenses. Ofrecerán incentivos gubernamentales muy agresivos. Los chinos están cerrando el mercado y por ello la región europea, la más virtuosa en términos de lucha contra el cambio climático, no puede ser la única que no proteja su producción”.

¿Alguien en contra de Rima? – Automote Noticias Europa Dudoso: un posible plan para Aumento de aranceles a importaciones chinas ¿Podrías encontrar resistencia en Alemania? Los fabricantes de automóviles alemanes tienen raíces profundas en China y tienen grandes cuotas de mercado. El aumento de tarifas en China puede verse como una provocación, y ya se ha señalado que los consumidores chinos han respondido rápidamente, boicoteando las marcas extranjeras, a las medidas que se ven como ataques. Agencia Transporte y medio ambienteactiva en la búsqueda de un transporte sostenible, ofrece una visión diferente: en uno de sus estudios, dijo que las marcas chinas están aumentando su participación en Europa también debido a Los fabricantes europeos frenan la producción de coches eléctricos. «Los fabricantes de automóviles europeos han reducido sus ofertas de vehículos eléctricos justo cuando los competidores chinos y estadounidenses están introduciendo nuevos modelos a un ritmo acelerado», dijo Julia Poliscanova, directora sénior de T&E.

¿Volverán las fábricas de destornilladores? – T&E informa que las marcas chinas representan actualmente el 5% del mercado europeo de vehículos eléctricos. Julia Poliskanova básicamente está de acuerdo con el presidente Macron y Tavares cuando concluye que “si Europa quiere mantener la competitividad de su industria automotriz, debe introducir su propia política industrial fuerte que coincida con el apoyo masivo que los chinos y estadounidenses dan a su automóvil eléctrico. El clima y el empleo en el continente europeo está en juego. De hecho, la llegada de las marcas chinas ya está en marcha: NIO ha aterrizado en el norte de Europa con sus mejores berlinas y está experimentando con un cambio de batería (aqui Obtenga más información) Mientras que BYD reveló recientemente su grupo europeo (aqui para saber mas). Revisaremos la situación en la década de 1980 cuando los fabricantes japoneses se establecieron, en respuesta a los deberes europeos. Fábricas de destornilladores (principalmente en Inglaterra) ¿Quiénes ensamblan principalmente componentes fabricados en Japón?