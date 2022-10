Esta noche es el segundo episodio de Rai2 docu-Reality

Descubramos juntos las novedades del segundo episodio de la nueva edición de Il Collegio, que se emite esta noche en Rai2 en horario de máxima audiencia.

Los estudios continúan Exitoso docu-Reality de Rai Que impresionan a los jóvenes espectadores. salir al aire Esta noche 19 de octubre a las 21:20 en Rai2 allá el segundo episodio Delaware universidad 7 Que hace retroceder en el tiempo a los héroes infantiles más de lo que hemos visto en temporadas anteriores: el año escolar es el año 1958.

Como ya vimos en el primer episodio que se emitió ayer por la noche, la primera novedad de esta versión es Narrador: Nino Frasicaque acompaña la historia de las aventuras de 20 héroes: enfrentamientos con el director y la facultad, sus gustos y disgustos hacia otros estudiantes de pregrado y salidas del internado. Otras grandes noticias Este capítulo tiene dos partesPor primera vez, los estudiantes universitarios se dividen en dos clases separadas tal como lo hicieron en ese momento: la escuela secundaria con latín y la escuela vocacional. De hecho, en 1958, la escuela secundaria aún estaba dividida en dos vías entre aquellos que continuarían sus estudios de humanidades y aquellos que inmediatamente pasarían a trabajar con la «startup profesional».

Il Collegio 7: avances del segundo episodio de docu-Reality

Se entra en el corazón del estudio, entre las nuevas abreviaturas materiales que pasan a formar parte de ejercicios prácticos destinados a los estudiantes. Por la noche, profesor Maggie Tiene una lección para todos los universitarios, sobre una famosa novela del escritor Ernest Hemingway «El Viejo y el Mar» mencionado en 1958 Sale la película. La competición deportiva entre las dos clases también comenzaba a recuperar, a través de las imágenes de aquella época, los sentimientos de rivalidad entre los dos campeones. cubano y bartelli Dio al ciclismo italiano entre los años cuarenta y cincuenta.

Collegio 7: foto con alumnos y profesores que son los protagonistas del programa

los Estudiantes seleccionados para universidad 7 Así tendrán la oportunidad de revivir los años cincuenta del siglo pasado, un período de grandes transformaciones para nuestro país: en esa época se inicia la bonanza económica, y el fomento de la producción industrial requería de figuras cada vez más especializadas. Se inauguró la Autostrada del Sol y la «Volari» ganó en Sanremo. aquí están Los nombres de los participantes lo ves En la imagen de arriba:

Primera fila hacia arriba (desde la derecha) Alessandro Posatelli Alessandro Orlando Gabriel Renes Tommaso Melita Mattia Patani David Caniz Mattia Camorani Apollinaire Manfredi David Di Franco Samuel Rosica Damiano Severoni

2da fila (desde la derecha) Lucia Gravant Mauro Simonetti Giovanni Belli Marie France Baron Paolo Bossio Andrea Maggi Andrea Zanetti Annalisa Buffacci Andrea Zelli Matteo Carimoli

Tercera fila hacia abajo (desde la derecha) Julia Wonkowicz Zelda Nobili Priscilla Savoldelli Luna Tota Sofia Brixel Giada Scognamilou Elisa Angus Alicia Abrusia Marta Maria Eriquez

Colegio 7: 1958 y los nuevos maestros

En comparación con los maestros, además de las confirmaciones, hay nuevas entradas, como siempre, habrá sorpresas que perturbarán los días de los jóvenes estudiantes. La narración tendrá la atmósfera típica de los años en que Italia comienza a saborear ‘milagro económico’Cuando las industrias automotriz y de electrodomésticos están experimentando un crecimiento sin precedentes: el Cinquecento, el refrigerador y la lavadora son símbolos de prosperidad del consumidor. los 1958 Es un año de gran optimismo y de impulso al crecimiento, pero también de fuertes migraciones internas, vaciamiento de las zonas rurales y expansión de las ciudades: así, dos «italianos» se encuentran cara a cara. Estos son los años en que la demanda de educación también aumenta en Italia y el auge de la producción industrial requiere figuras especializadas: aumenta la demanda de abogados, trabajadores y contadores.

No es de extrañar que en la década 1948-1958 se duplicó el número de alumnos matriculados en la educación secundaria y aumentó la secundaria, especialmente técnica y profesional. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، لا تزال أعداد الاستبعاد مرتفعة: في عام 1958 ، 65٪ من الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عامًا لم يلتحقوا بأي مدرسة ثانوية ، في حين تم تقسيم الـ 35٪ المتبقية بين المدرسة المتوسطة مع بداية لاتينية ومهنية – encima. El Ministro de Educación para este período es aldo moro. En 1958, las infraestructuras comenzaron a unir a Italia: se inauguró el primer tramo de la autopista, la A1 de Milán a Parma. La Comunidad Económica Europea se reúne en su primera sesión; En Sanremo, Modogno triunfó con «El azul pintado de azul»; Pablo Anka Cual platos Estoy drogado en los mítines, mientras que Elvis alistado. Por otra parte, en la televisión, Canzonissima es fuerte; Rai lanzó Teleescuola para dar clases por televisión a los niños que viven en lugares donde no hay instituto; está publicado Tigre de Tomasi de Lampedusa; En el cine salen vértigo De hitchcock Y el desconocido habitual De Monicellique dedica entre sus intérpretes marcelo mastroianni. Una de las decepciones de ese año fue que la selección nacional de fútbol no se clasificó para la final del Mundial de Suecia, donde fue una estrella. bolita El mundo descubre a Brasil, que ganó su primer título.

En este contexto histórico, las lecciones tienen lugar a la luz del examen de octavo grado de 1958. Los jóvenes estudiantes son alojados por tercer año consecutivo, Colegio Regina Margherita en AnagniDonde se aplicarán las reglas habituales: el director, los profesores y los supervisores son la autoridad. Por lo tanto, deben ser escuchados y respetados. El máximo, de hecho, es la intensidad del cumplimiento de las normas, con jornadas caracterizadas por el estudio y el ocio.

allá El segundo episodio de Il Collegio 7 salir al aire Esta noche 19 de octubre de 2022 sobre mí Rai2.