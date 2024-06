Euro 2024, Italia vuelve a la escuela: Spalletti manda

Se marcha el 14 de junio. Eurocopa 2024, la Eurocopa de fútbol celebrada en Alemania. a’Italia Listo, gracias también a A. Retiro hecho de normas Hierro, me gusta un poco escuela. Entrenador Luciano espalettisDe hecho, hizo una lista de actividades permitidas y no permitidas durante la configuración. Aquí están los «mandamientos» del seleccionador nacional.

Italia está “en la escuela” con las reglas Spalletti

Sin demoras, uso limitado de teléfonos móviles y algunas PlayStations. Estas son algunas de las reglas impuestas por el seleccionador nacional, Luciano Spalletti, durante un retiro de preparación del equipo para la Eurocopa 2024. Una serie de “mandamientos” que parecen enviar a los futbolistas a la escuela, donde algunos comportamientos no se pueden tolerar en absoluto.

Bueno, ¿qué son? El señor Spalletti gobierna? La Gazzetta dello Sport le dijo:

En la mesa, en las reuniones técnicas y en las capacitaciones no se toleran las tardanzas;

Restricciones al uso de teléfonos móviles, que sólo están permitidos antes del almuerzo o la cena, y no en la mesa ni durante las reuniones;

Nada de auriculares para evitar situaciones de aislamiento;

Sí, PlayStation, pero sólo se puede utilizar en la sala de juegos del hotel, donde también hay mesa de ping-pong, billar y futbolín;

Trabajas divirtiéndote, pero con la máxima atención. Por tanto, las risas y los chistes deben medirse.

Pero las reglas también son relevantes.DietaEl equipo incluye nutricionistas y chefs. La cocina es variada: el menú incluye pasta (tomate, pesto, ragú), bresaola, pavo, pollo, verduras hervidas, aguacate, piña, sandía y tartas. También se permiten lasaña, pizza y helado, pero el alcohol está estrictamente prohibido. El desayuno consiste en galletas, tortitas proteicas, todo tipo de leche (incluidas soja, arroz y avena) y café.

Luciano Spalletti comentó la noticia sobre las reglas de la retirada de la selección nacional de la Eurocopa de 2024 durante la rueda de prensa previa al partido entre Italia y Albania. Sus palabras: “A veces me arrepiento de venir aquí a comentar cosas que no dije. Lo que me importa es que no dejo que el equipo se quede despierto por la noche y luego llegue al entrenamiento sin descansar. Eso es todo. Creamos una sala de juegos donde hay dos PlayStations. Hermosa y yo también jugué allí, pero lo hacen en los horarios adecuados: ¿Crees que es correcto jugar hasta las 3 o 4 de la mañana? , hay psicoanalistas y médicos que dicen que debemos tener el enfoque correcto, eso es todo «menos que no puedas jugar a la PlayStation, sino simplemente que no puedes quedarte despierto hasta las 3 o 4 de la mañana».

El interés de Spalletti por las nuevas generaciones

El 4 de abril, el comisionado técnico de la selección nacional, Luciano Spalletti, visitó el Instituto Integral Giovanni Boccaccio en… certaldo Donación de 6 computadoras portátiles a la escuela. Una forma de solidarizarse con su comunidad, comenzando por las nuevas generaciones que representan el futuro de esa comunidad.

“Me alegró mucho tener a Spalletti aquí para visitarme, especialmente porque se ha mostrado muy atento y afectuoso con nosotros. estudiantes – dijo el director de la escuela Boccaccio Linda Delsey En aquella ocasión -. Respondió a sus preguntas con calidez y les dio valiosos consejos para su crecimiento personal”.

“Una jornada escolar normal se ha convertido en un momento especial y emocionante gracias a la presencia del entrenador de la selección nacional de fútbol – explicó el Concejal de Educación del Municipio de Certaldo Benedetta Bagni -. Spalletti sigue confirmando el interés por Certaldo, y esta vez, en particular, por Comunidad escolar«.

“Compromiso social y apoyo activo al crecimiento Generaciones más jóvenes Luciano Spalletti encarna la importancia del deporte como vehículo de valores positivos en la vida Comunidad – comentó el alcalde de Certaldo Giacomo Coccini -. Su iniciativa no sólo proporciona un apoyo tangible a Actividades escolaresPero también es una inspiración para todos aquellos que creen en la importancia de la ayuda mutua y la solidaridad comunitaria”.