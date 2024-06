Elden Ring recibirá una importante actualización con la llegada de Shadow of the Erdtree, con muchas mejoras

Anillo Al-Din No se trata sólo de conseguir expansión La sombra de Erdtree Pero también un Gran actualización del juego principal.que se publicará simultáneamente o unas horas antes del lanzamiento del DLC, previsto para el 20 de junio de 2024.

La actualización también corresponderá al parche del primer día de Shadow of the Erdtree, pero se refiere a elementos que siguen siendo interesantes para los usuarios del juego base, incluido un cambio en la gestión del inventario que podría resultar muy útil para todos. El lanzamiento del parche estará precedido por un determinado período de mantenimiento, que debería durar desde las 5:00 hasta las 8:00 a.m. del 20 de junio.

Por ahora, FromSoftware solo ha revelado una parte de los cambios y mejoras que se aplicarán a Elden Ring con la llegada del parche, mientras que otros detalles se informarán más adelante y luego de manera más completa con las notas oficiales del parche.