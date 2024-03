«Estoy en una crisis. El año pasado fue el más difícil de mi vida».

«La verdad es que el último año fue probablemente el más difícil de mi vida – dijo Cleo Maquillaje en una serie de stories en las que respondía a algunas de las curiosidades de sus seguidores – Estoy pasando por eso Tiempo de mierda. Me lanzo al trabajo imprudentemente. Estoy triste pero trato de no demostrarlo. ¿la razón? «No es fácil, es una combinación de muchas cosas que se han acumulado con el tiempo y las situaciones en las que estoy».

Sin embargo, esta no es la primera vez que se muestra a Cleo llorando en Instagram. En marzo de 2023, Zamateo dijo que «ya no se siente cómodo en el mundo de la belleza online». Cleo lo afirmó Para tener éxito en la web, no basta con ser uno mismo, hay que ser rudo y tener un alto rendimiento..

Zamateo, de 41 años, originario del Véneto, lanzó su marca en 2017 con un lápiz labial y luego rompió a llorar: «Tengo que luchar para hablar del producto. Lucho porque del otro lado están los que tienen formas de comunicar ese conflicto con a mí.» Si hubiera sabido esto en 2008, ni siquiera habría empezado. Soy una emprendedora que siente esta carga, la carga de ser una líder que tiene que luchar por las personas que trabajan con ella, personas que me ven frágil y temerosa del mundo exterior. A lo largo de los años, nunca he hecho comparaciones porque tengo mi propio camino y me gusta seguir adelante y hacer cosas que me hagan sentir bien. Lanzarme al caos del combate no me hace sentir bien. La forma en que nos comunicamos hoy ha cambiado. La gente tiene miedo de decir la verdad.».