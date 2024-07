«Estoy bloqueado desde la mañana. A la gente la tratan como a animales».

«Qué pena, viajar es cada vez más complicado.» Estas son las primeras palabras que Elisabetta Gregoracci escribe en sus stories de Instagram en un largo mensaje para desahogarse del inconveniente que le pasó mientras regresaba a casa después de unas cortas vacaciones en Cerdeña. La corista debía regresar a casa la tarde del 1 de julio, pero sus planes se vieron literalmente trastocados por graves retrasos causados ​​por la aerolínea EasyJet.

El arrebato de Elisabetta Gregoracci

Varios minutos de retraso comenzaron a acumularse, generando molestias a los pasajeros. Enojada por lo sucedido, la corista sacó su teléfono inteligente y escribió un largo mensaje de desahogo. “Qué pena – escribió Elisabetta Gregoracci en sus historias de Instagram -. Viajar es cada vez más complejo. A menudo lo hago por trabajo o por placer, lo que me complica aún más la situación. He estado en el aeropuerto desde las diez de la mañana y debería haber estado en casa hace horas, pero en cambio sigo aquí. Pero lo peligroso no es sólo el retraso acumulado, sino también que se trate a las personas como animales, sin anuncios y sin avisar”.

“Por último, nos obligaron a subir al avión y luego nos lo impidieron porque tuvieron que hacer un cambio brusco de tripulación”, concluyó desesperada la corista. Así que todavía no podemos ni sentarnos ni tomar un poco de agua. «Deberías de estar avergonzado.»

