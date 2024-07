“Dinero de Venezuela a Gianroberto Casaleggio”, confirmó en apelación la condena del diario español ABC: “Noticias basadas en información falsa”.

“Las noticias publicadas presentan elementos que no han sido verificados, lo que resulta en una falta de respeto a los límites de la legalidad de la actividad periodística y a la credibilidad de los hechos publicados”. Así lo escribió el Tribunal de Apelación Civil de Milán en sus motivos de sentencia en el que confirmó el “carácter difamatorio” del artículo publicado en el diario español ABC el 15 de junio de 2020, según […]

«Las noticias publicadas muestran elementos» No verificado“Con las consecuencias” de eso Carece «el – Tener en cuenta los límites de la legalidad de la actividad periodística” y “la veracidad de los hechos relatados”, escribe Tribunal Civil de Apelación a Milán En los motivos de la sentencia en la que afirmó «Naturaleza difamatoria“Del artículo del periódico español A B C de 15 de junio de 2020 según la cual, en 2010, “una maleta que contenía 3,5 millones de euros fue enviada por El dinero secreto de VenezuelaCon permiso del Registrador Nicolás Maduroyo Gianroberto CasaleggioUn artículo que recibió tanta cobertura mediática que se abrió en Milán una investigación criminal (luego cerrada) sobre presuntos fondos venezolanos que llegaron al Movimiento 5 Estrellas. Sin embargo, entre los elementos no verificados de la reconstrucción – escribieron los jueces – se encontraba especialmente «.Entregar el dinero A Gianroberto Casaleggio. Así, el fundador del movimiento, fallecido en 2016, “está acusado de… Asunto serioEs decir, recibieron millones de euros del extranjero, evidentemente sin comunicarlos a Hacienda”.

Por este motivo, el Tribunal de Milán confirmó la sentencia contra la editorial del periódico y el periodista A. Recompensas El hijo de Gianroberto, Davide Casaleggio, presentó la demanda contra ellos. La sentencia afirmó que el artículo se basó en un “documento” de los supuestos servicios de inteligencia venezolanos “de la época”. resultado falso«, que informó «exclusivamente que la supuesta bolsa fue enviada al cónsul de Venezuela en Milán», quien actuará como intermediario ante Casaleggio. Pero el periodista «no mencionó», ni siquiera «un nombre que le confirme las circunstancias del entrega del dinero, solo Misteriosas fuentes anónimas«.