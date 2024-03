Estos síntomas en manos y pies indican una deficiencia grave de vitamina B12: si los notas, debes actuar de inmediato

Si tienes estas marcas en manos y pies, significa que tienes una deficiencia de vitamina B12. No te lo tomes en serio en absoluto.

en mundo que siempre se pasa de la raya Aceleraes realmente dificil Ser capaz de pensar en todo cuánto cuesta. queremos dias no 24 pero 48, si no a 72 horasdentro Obligaciones familiares Y profesional Y ese personajenosotros Demasiado ocupado Desde primera hora de la mañana hasta la tarde. el Aumenta el estrésY también Nerviosismo.

Todo esto también puede aparecer en Problemas de saludÉl es físicos Cual mí mismonos recuerda eso Cuerpo y mente van de la mano. Si esto sucede es porque A veces no nos damos cuenta de tener que Tomar un descanso a romper Y luego Empezando con buen pie. último Un gran problema Este es quien Dieta, comprender como Dieta.

¿Con qué lógica? Lo que significa que a menudo No seguimos lo que nos conviene Déjalo ser lo anterior para nosotros FísicoNuestro Rey Estilo de vida Y necesidades. es un gran error entonces Centrarse en la dieta «hágalo usted mismo»poder Ser perjudicial para el cuerpo. Y no nos lleves a Buenos resultados. Por eso es Es necesario buscar consejo.Y nosotros también doctorHacia Buen nutricionista.

Además Eliminar ciertos alimentos o comer muy poco Puede conducir a Deficiencias y uno de No lo tomes en serio Este es quien Vitamina B12. No es muy famoso, he aquí por qué. Mucha gente lo subestimaExpliquemos qué es. allá Vitamina B12también llamado cobalaminaque Sustancia de color rojoAl lado de Fotosensible, Claro como el cristal, higroscópico Y Altamente soluble en agua.

Funciones de la vitamina B12

es genial porque apoya Como debería ser sistema inmunitario Cual Nos importa mucho esto Principalmente trabajando en Desarrollo de algunas de sus células.Como el Linfocitos. Por último, pero no menos importante, contribuye a Combatir las enfermedades óseas Y corazón y vasos sanguíneos Él es poderosamente capaz de Fortalecimiento del sistema muscular..

Además de Tómalo a través de suplementos nutricionales Cual Lo encontramos en el mercado.Lo podemos encontrar ubicado en Algunos productos a Origen animalcomo Carne, Pez, leche, queso Y un huevo. Entonces, si si Sigue una dieta totalmente vegetariana. Puede toma riesgos sufrirlo pérdida. Y sin embargo también existen Algunos síntomas Ver en Manos o pies Puede hacernos entender entonces nos falta o no.

Señales que no deben subestimarse en manos y pies.

Si los signos que estamos a punto de señalar son clarospodemos sufrir una Daño en el nervioEsto es algo que no debe subestimarse. Aquí vienen Entumecimiento o Pérdida de sensibilidad Él es En las manos Cual en los pies. Poco a poco encontramos algo cierto. Debilidad musculardificultad Caminando, Pérdida de retroalimentación, confusión Incluso en los casos más graves, Demencia.

esta claro entonces Diagnóstico relativo La deficiencia y su gravedad, tal como existe principalmente a través de Análisis de sangre. Si sufres entonces Anemiagracias por la»el uso Familiarizado con los suplementos nutricionales.sus síntomas Poco a poco tienden a resolverse por sí solos.. Sin embargo, como ocurre con todo, especialmente cuando se trata de lo que introducimos en nuestro cuerpo, Se recomienda nunca excederseIncluso si se trata de eso Suplementos.