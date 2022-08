Esto es lo que sucede con la Agencia Tributaria

Hay millones de boletas de impuestos que se pueden cancelar porque la Agencia de Recaudación de Ingresos los envió desde pec no es válido. ¿Qué hace el financiero en este caso?

Antes de explicar qué hacer y cómo oponerse al archivo, veamos qué dice la Ley de Notificación Electrónica de Documentos.

Envío de facturas fiscales por vía electrónica: Ley

los Notificar verbos electrónicamente Deben cumplir efectivamente con las disposicionesArte. 3- Biss de la Ley 53/1994: El remitente solo debe usar una dirección de correo electrónico aprobada (pec) que aparezca en listas públicas. hay, también veto me involucré con venta al por mayor no. 17346/2019 y con venta al por mayor no. 3093/2020Y el que confirman la necesidad de incluir la dirección de correo electrónico aprobada del remitente en las listas públicas indicadas por Ley 221/2012: Ipa, Reginde e Ini-pec.



Si no entoncesEl acto no tiene efectos jurídicos y la notificación no existe.

Notificación de carpeta ilegal a través de pec no válido

Un contribuyente que reciba una notificación de Pec que no sea causada por estos registros tiene derecho a no abrirlos y borrarlos, para no caer en una de las estafas más extendidas en la web: suplantación de identidad.

Más recientemente, también CTR Lazio, con sentencia n. El número 915 del 28 de febrero de 2022 aclaró que las Notificaciones Pec al Agente del Cobrador deben enviarse desde direcciones de correo electrónico aprobadas extraídas de registros públicos.



Según el Tribunal de Roma para Transferencias de Efectivo (Sentencia No. 2799/2020), este defecto no puede subsanarse ni siquiera recurriendo el propio expediente.

¿Qué debe hacer una persona que recibe un archivo de correo electrónico certificado no válido?

Un contribuyente que recibe una factura fiscal y sospecha que el remitente ha utilizado pec inválido debe en primer lugar Echa un vistazo a Pec:

Conexión Página web de la organización de donde proviene el mensaje y verifique si la dirección de Pec es la dirección real;

de donde proviene el mensaje y verifique si la dirección de Pec es la dirección real; Verifique que la dirección esté en registros Públicos De los títulos Pec, IPA, Reginde e Ini-pec.

Una vez que confirme que la dirección no es la dirección oficial (la única dirección legítima es [email protected]) y no estaba presente en los registros, el El contribuyente puede ignorarlo.

Hasta que – no se haya pagado la cantidad solicitada por la entidad registrada – no llegará la ejecución, el gravamen administrativo o la hipoteca. Sólo en este caso el contribuyente tiene que hacerlo apelación defiende la verdad No recibió la escritura.

¿Cómo se apela un aviso fiscal financiero inválido?

Veamos ahora Procedimiento para seguir haciendo Apelación contra aviso fiscal Enviado por la comisión no es válido.

Primero debes seleccionar Juez competente:

Comisión Tributaria Regional para notificaciones de impago de impuestos (Irpef, Imu, IVA, Tari, Auto Tax, etc.);

para notificaciones de impago de impuestos (Irpef, Imu, IVA, Tari, Auto Tax, etc.); paz justicia si el expediente se refiere a multas viales o sanciones administrativas;

si el expediente se refiere a multas viales o sanciones administrativas; tribunal ordinario – Sección de trabajo, si la carpeta dice Eliminar Push Contributions Inps o Inail.

En este punto, es posible notificar correctamente la aplicación guardándola en el historial. El juez determina una audiencia en la que el contribuyente debe participar documentando su estado.

El contribuyente puede presentar una apelación de forma independiente, pero para el resultado exitoso del procedimiento, se recomienda contactar a un contador o abogado (cuando la jurisdicción es competencia de la comisión tributaria).