Aceite de sedición. ¿Cómo puede cambiar la relación entre Rusia, Irán y Venezuela?

Con la guerra en Ucrania, aumentaron los ingresos por la venta de crudo a los rusos. Pero esto puede tener un costo geopolítico que los aliados de Caracas y Teherán no están dispuestos a pagar. Análisis del New York Times

Amigos, mientras no los separen las discordias sobre el precio del petróleo y la producción. En medio de las tensiones por la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales, Rusia está ocupada buscando nuevos compradores para su petróleo. La lista de aliados se reduce cada vez más y las diferencias en los enfoques energéticos podrían alienar a dos de sus principales socios, Irán y Venezuela.

La razón es que la competencia por vender crudo en Asia ha obligado a Caracas y Teherán a ofrecer grandes descuentos, tratando de encontrar un destino para sus exportaciones, golpeadas por las sanciones. Los expertos de la industria petrolera informan que los descuentos en la estatal PDVSA de Venezuela están en su punto más alto: un barril de Merey se vende en Asia por hasta $ 45 menos que el crudo Brent.

Un informe del periódico estadounidense. New York Times Detalla cómo una «guerra de precios del petróleo» podría alejar a Rusia, Irán y Venezuela.

Los expertos esperan que los combates se intensifiquen y aumenten las tensiones, a pesar del trabajo del presidente ruso, Vladimir Putin, para establecer relaciones a nivel oficial. “La competencia petrolera desatada por la invasión de Rusia a Ucrania parece estar acercando un poco más a Venezuela al mundo occidental – se lee Los New York Times -, luego de años de una relación profundamente comprometida con los abusos electorales y de derechos humanos del líder autoritario del país».

“Cualquier acuerdo potencial para llevar más crudo venezolano a los mercados mundiales ayudaría a Estados Unidos – concluye Los New York Times – que está cada vez más desesperado por hacer bajar los precios del petróleo para limitar el daño causado a las economías occidentales por la guerra y las sanciones al petróleo ruso. Las consecuencias económicas están reduciendo el apoyo a Ucrania en su guerra contra su vecino más grande.

Fuentes no identificadas cercanas a Teherán dijeron Los New York Times El volumen de las exportaciones de petróleo iraní está disminuyendo y, por lo tanto, Irán no se beneficia del aumento de los precios del petróleo. En los primeros meses del año lunar iraní, que comenzó a fines de marzo pasado, los iraníes recibieron solo el 37% de los ingresos esperados para ese período, según datos del Centro Supremo de Auditoría de Irán.

Por ahora, Rusia parece haber ganado una batalla con Occidente por el petróleo. Pero esta “victoria” puede tener un alto costo geopolítico si Irán y Venezuela se exponen a los efectos negativos de esta estrategia. Ambos países han sido aliados de Rusia durante mucho tiempo. […] Venezuela e Irán tratan estadísticas petroleras como secretos de Estado – aclara Los New York Times -, por lo que es difícil saber si los ingresos están disminuyendo o si la pérdida de cuota de mercado se compensa con precios de referencia más altos”.