Hay muchas personas que a diario sufren de colesterol alto y en ocasiones no pueden solucionar el problema. A menudo es difícil reducir los niveles de colesterol LDL, especialmente cuando se heredan.

Para combatir el colesterol malo, el primer consejo general es tener cuidado con los hábitos. Comer una dieta saludable y llevar una vida activa definitivamente puede ayudar a tratar el colesterol. Cuando los remedios naturales no son suficientes, se puede confiar en la terapia con medicamentos (bajo la supervisión de un médico). El fármaco más utilizado contra el colesterol malo son las estatinasSin embargo, no siempre proporcionan los beneficios deseados. Pero investigaciones recientes han revelado una alternativa viable. Según los expertos, este medicamento infrautilizado puede reducir el colesterol LDL incluso en aquellos que no se benefician de las estatinas. Este descubrimiento podría ser un gran paso en la lucha contra el colesterol malo, especialmente en los casos en los que ninguna otra solución parece funcionar. Veamos en detalle las conclusiones de los investigadores.

Combatir el colesterol no es fácil, pero es muy importante. De hecho, los altos niveles de colesterol malo pueden tener efectos secundarios peligrosos para nuestra salud. Solo piense en la aterosclerosis, el derrame cerebral y el ataque al corazón. Cuando un estilo de vida saludable no es suficiente, los médicos pueden recetar medicamentos para mantener los niveles de colesterol. Entre las estatinas más utilizadas.

Pero un equipo de investigadores ha descubierto otro fármaco que reduce el colesterol LDL incluso cuando las estatinas no pueden hacerlo. Estamos hablando de un tumor epitelial, una hormona tiroidea que bajaría el colesterol LDL. el estudio, realizado por un equipo de investigadores suecos y estadounidenses, destaca sobre todo las ventajas del tumor tiroideo en casos de inmunidad a las estatinas.

Los investigadores estudiaron una muestra de 168 pacientes con altos niveles de colesterol malo. Le dieron a los pacientes dosis de epitelioma durante 12 semanas. Al final del estudio, los investigadores encontraron que el nivel de colesterol malo de los pacientes era más bajo. El hallazgo es aún más significativo porque el tumor epitelial redujo el colesterol LDL incluso en aquellos que no se beneficiaron del uso exclusivo de estatinas. Además, dicen los investigadores, el uso de este medicamento no dará ninguna contraindicación para el corazón u otros órganos internos.

