“Estamos en un sueño, tú estás en una pesadilla.” Polémica social

continúo Copa del Mundo en Katarahora en los octavos de final, pero por fin volvemos a hablar concretamente de Nápoles. Música blues Luciano Spalletti en realidad llegaron Turquía Para el campo de entrenamiento en Antalya, donde se enfrentarán al Crystal Palace en un partido amistoso, antes de que se reanude el torneo programado 4 de enero de 2023.

En estas horas, sin embargo, el caso juventus Ahora está en el centro de la opinión pública. Al respecto, surge un comentario Charles alvino Quien no desaprovechó la oportunidad de decir su palabra al respecto, e hizo un paro social y reiterado Máximo Zambini.

Critican a Alvino en las redes sociales, Zampini es inapropiado

Todo se deriva de un polémico tuit de alvino Apareció en las páginas sociales del periodista. «En el Rai Due llamaron a Zazzaroni y Magini para hablar del tema de la Juventus… ¡ni siquiera en Corea del Norte!«, palabras alvino lo que enfureció Zambiniun personaje con una fuerte creencia en el blanco y negro.

Zambini vs. Alvino, el debate es muy sonado en las redes sociales

la respuesta de zambini:»Hermano, después de tus constantes intervenciones en Rai Sport y Radio 100 de Auriemma, De Maggio y tantos otros en los que has hablado una y otra vez del tercer escudo, ¿te importa ahora si te decimos un par de cositas?«.

Alvino respondió: «Es mejor para nosotros decir un sueño que vivir una pesadilla…«.

Carlos Alvino

Finalmente, el epílogo excava Zambeni:»Tengo un gran respeto por su sueño y estoy dispuesto a darle crédito si gana, lo debata o no. Tenga la seguridad de que no me encontrarán quejándome de los errores de arbitraje que ocurrieron la noche anterior después de que mi equipo perdía 3-0. La napolitana vive para Spalletti y baja con esta humilde guarnición!«.

mario recia