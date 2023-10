Estados Unidos levanta sanciones a Venezuela y Maduro coopera en repatriación de migrantes

Estados Unidos El miércoles por la noche anunció una importante flexibilización de las sanciones impuestas al sector petrolero venezolano. En las mismas horas, un avión chárter que salió de Harlingen, Texas, aterrizó en Caracas con unos 130 migrantes venezolanos a bordo, quienes regresaron a su patria luego de ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde la frontera sur con México: el primer vuelo entre ambos países. tras la suspensión de vuelos. La cuestión migratoria es una “pieza clave” del rompecabezas que condujo al acuerdo electoral entre el gobierno venezolano y la oposición, firmado el 17 de octubre en Barbados, y al posterior levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses al sector petrolero en Caracas. «, explica L. «Agencia Nova» Mariano de Alba, analista de Crisis Group. “Para Estados Unidos era muy importante contar con la asistencia del gobierno de Maduro con los vuelos de repatriación”, subrayó el experto. “Para estos acuerdos políticos se necesitan alianzas fuertes”, y la cuestión de la inmigración es un tema importante en la agenda del presidente estadounidense Joe Biden De cara a las elecciones de 2024.

Estados Unidos se enfrenta a un aumento en el número de llegadas de México. El número de migrantes detenidos por la Policía Fronteriza estadounidense en la frontera sur comenzó a aumentar nuevamente, superando los 230.000 en agosto, la cifra más alta desde diciembre pasado. Entre ellos, hay más de 31.000 inmigrantes venezolanos. El pasado 5 de octubre, el gobierno venezolano confirmó que había firmado un acuerdo con Estados Unidos para devolver a los inmigrantes venezolanos que ingresaron ilegalmente a territorio americano. «El gobierno Bolivariano de Venezuela – Lee un memorando del gobierno de Caracas – Anuncia que, en el marco del diálogo con las autoridades de Estados Unidos, ha firmado un acuerdo en materia migratoria que permite el regreso de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos de manera ordenada, segura y legal. De Alba explica que Maduro “se está beneficiando del tema migratorio. «Hay un gran interés por parte de Estados Unidos en controlar la migración», interés que le da al presidente venezolano el poder de negociar con la administración estadounidense, dice Christopher Sabatini, investigador del Chatham House Institute, en el periódico «New York Times”.

Reducir las sanciones Lo que Washington anunció es importante. Las autoridades estadounidenses permitieron transacciones con entidades venezolanas activas en el sector de petróleo y gas por un período de seis meses. Una acción similar se tomó en relación con transacciones con Minervin, una empresa estatal venezolana activa en el sector de la minería de oro. Finalmente, el Departamento del Tesoro levantó el embargo comercial respecto de los bonos soberanos venezolanos y las acciones de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La Casa Blanca espera, en un memorando del Departamento de Estado, que antes de finales de noviembre se tomen medidas para rehabilitar a todos los candidatos en las elecciones del próximo año y liberar a todos los presos políticos estadounidenses y venezolanos, bajo pena de revisión de privilegios. . Pero en el segundo punto, el gobierno de Caracas mostró buena fe al liberar a cinco presos políticos el miércoles por la noche, pero en el primer punto parece no moverse. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo ayer que las personas con discapacidad no podrán presentarse a las elecciones presidenciales. Entre ellos se encuentra María Corina Machado, la candidata favorita de la oposición.

Hablando de un lenguaje ambiguo que deja margen de maniobra, De Alba explica: “El lenguaje del acuerdo no garantiza la capacidad de todos los candidatos para presentarse”. Según el experto No está claro si el fracaso de Machado en rehabilitar a Washington constituye una línea roja o no. El analista explica que algunos sectores en Estados Unidos verían con buenos ojos una coordinación dentro de la oposición venezolana para reemplazar al candidato ganador en las primarias si no es rehabilitado. Un escenario posible ante una oposición fragmentada que no aceptará boicotear las elecciones por completo.

Una oposición más débil y un contexto internacional profundamente cambiado están ayudando al presidente venezolano. “El contexto ayuda a Maduro: la guerra en Ucrania y ahora en Medio Oriente crea incertidumbre económica, incluso si Venezuela no está en condiciones de comerciar petróleo desde el exterior”. Rusia o Medio Oriente El hecho es que podría ayudar en parte a limitar el aumento de los precios del petróleo crudo. Y agregó: «El tema migratorio también ayuda a Maduro. Hay un gran interés por parte de los Estados Unidos de América en controlar la migración, así como por parte de muchos países latinoamericanos, muchos de los cuales creen que el levantamiento de las sanciones puede mejorar la situación». situación económica y reducir los flujos”.

Lea también otras noticias sobre Noticias Nova

Síganos en los canales de redes sociales de Nova News en Facebook, Gorjeo, LinkedIn, Instagram, cable