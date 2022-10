Estados Unidos ha retirado una polémica carta a Biden para tratar con Putin

Una metedura de pata dos semanas después de las elecciones intermedias ha socavado la imagen de un partido hasta ahora cohesionado en Kyiv en un momento en que los republicanos están divididos. En 24 horas, la presidenta del grupo progresista de demócratas de la Cámara de Representantes, Pramila Jayapal, anunció la vergonzosa retirada de la carta, cuya divulgación parece haber sorprendido y enfurecido incluso a los firmantes, casi todos los cuales están en la contienda. para la reelección.

“La carta fue redactada hace unos meses pero lamentablemente fue emitida por el personal sin evaluación”, se justificó a sí misma, asumiendo la responsabilidad de lo sucedido. Pero el partido está en desorden. Un parlamentario admitió que «los colegas están enojados, especialmente los que están en el frente», señalando a los candidatos que corren más riesgo de perder sus escaños el 8 de noviembre.

Otro subrayó que «no era el momento adecuado», mientras que algunos explicaron que firmaron la carta en verano y que ahora el panorama ha cambiado y no lo volverán a hacer. En la carta, los 30 parlamentarios, incluidos Jimmy Raskin, Corey Bush, Ro Khanna e Ilhan Omar, no cuestionaron su «compromiso inequívoco de apoyar a Ucrania en su lucha por la democracia y la libertad frente a la ilegal e indignante invasión rusa». Pero piden a Biden que combine un apoyo económico y militar sin precedentes con un «impulso diplomático proactivo, redoblando los esfuerzos para crear un marco realista para un alto el fuego».

“Si hay una manera de poner fin a la guerra manteniendo a Ucrania libre e independiente, es responsabilidad de Estados Unidos buscar todos los escaños diplomáticos en apoyo de una solución aceptable para el pueblo ucraniano”, escribieron. Mientras tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, respondió: «Depende de Zelensky determinar qué es el éxito y cuándo negociar. No tendremos conversaciones con los líderes rusos sin que los ucranianos estén representados». Pero muchos expertos coinciden en que el Kremlin no llevará a cabo ninguna negociación si Estados Unidos no está en la mesa. Y las divisiones internas de los republicanos se han sumado a las dificultades de Biden. Por otro lado, el líder del Senado, Mitch McConnell, quien insta a la administración incluso a acelerar y ampliar la ayuda, al tiempo que proporciona capacidades de tiro de largo alcance. El objetivo no es solo debilitar a Vladimir Putin, sino también enviar una señal a China, un verdadero competidor estratégico, de que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados en caso de un ataque a Taiwán. Por otro lado, el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien podría convertirse en el próximo orador si su partido lo recupera a la mitad del mandato, dijo que, como parece en las encuestas, ya no enviaremos «cheques en blanco a Kyiv». porque el dinero de los contribuyentes primero debe gastar todo Algo para los estadounidenses, especialmente en un clima de recesión. Es probable que Biden termine entre dos fuegos, por lo que tiene la intención de acelerar la nueva ayuda a Kyiv para fin de año.