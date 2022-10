El éxodo desesperado de inmigrantes venezolanos – Camila Desideri

25 de octubre de 2022 a las 11:56

Ante la pandemia y la guerra en Ucrania, los migrantes que huían de Venezuela optaron por radicarse en otros países latinoamericanos, en particular Colombia Ecuador y Chile por su proximidad geográfica, cultural y lingüística.

Historias en las redes sociales Según las autoridades estadounidenses De 2015 a 2018, el peor período de la crisis económica y social de Venezuela, la detención de inmigrantes del país sudamericano en la frontera sur de Estados Unidos no superó las 100 personas. Este año, 150.000 venezolanos ya han llegado a la frontera. El éxodo comenzó en 2014, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez y la elección de su hija, Nicolás Maduro. Desde entonces, más de siete millones de personas han huido del país, según datos de la ONU Actualizado en octubre. Entre ellos, más de la mitad No tiene acceso a los servicios básicos Hogar, salud, educación, trabajo.

La esperanza o la desesperación los impulsa a caminar por una franja de tierra llamada Tabon del Daren (Sombrero de Darren). En la frontera entre Panamá y Colombia, el río Darién se extiende sobre un área de unos 25 mil kilómetros cuadrados de selvas, montañas y pantanos. No hay maneras. La única forma de evitarlo es por mar. Considerada una de las zonas más peligrosas del mundo, es un corredor de contrabando de drogas infestado de tigres y serpientes venenosas.

Ramos es parte de un movimiento extraordinario de inmigrantes venezolanos que están arriesgando sus vidas por un futuro mejor y dando oportunidades a sus hijos. Su historia cuenta que reportaje El New York Times con Fotos de Federico Ríos .

El mismo día también llegaron el presidente estadounidense Joe Biden y el líder mexicano Andrés Manuel López Obrador (centro izquierda). un acuerdo Reducir la inmigración irregular desde Venezuela. Washington ha anunciado que todas las personas que lleguen a la frontera de Estados Unidos a pie o por mar serán enviadas de regreso a México. La medida entrará en vigor de inmediato y no se aplicará a quienes ya hayan estado en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Estados Unidos autorizará el acceso sin problemas a un país 24.000 ciudadanos venezolanos Por razones humanitarias, con un procedimiento Similar a la de los ucranianos Huye de la invasión rusa.

The New York Times escribió que el aumento en el número de migrantes venezolanos que cruzan el río Darién coincidió con la difusión de historias e imágenes del cruce en las redes sociales, particularmente en TikTok con el hashtag. #silvadarin . Las fotos del viaje y los emotivos testimonios de quienes transitan por el bosque suelen incitar a otros a tomar el mismo camino, aunque ignoren los peligros que enfrentan: mal tiempo, fieras, grupos criminales y narcotraficantes, extorsión. Asalto sexual y muerte en el peor de los casos.

Al mismo tiempo, los países fortalecerán los controles fronterizos para reducir el alcance y poder de las organizaciones criminales que controlan las rutas de tráfico de migrantes y personas. Según algunos funcionarios estadounidenses, otra medida que la Casa Blanca en consideración Impedir que los migrantes lleguen a sus fronteras es el levantamiento de las sanciones económicas de la administración Trump contra Caracas que el presidente Biden ha mantenido en gran medida.

El hecho de que Washington cortara lazos diplomáticos con Venezuela en 2019, cuando El líder opositor Juan Guaidó Se autoproclamó presidente interino del país, lo que dificultó el regreso a casa de los inmigrantes que ingresaban a Estados Unidos. Por eso muchos venezolanos se embarcaron y cruzaron el río Darién: esperan que una vez que ingresen a Estados Unidos, las autoridades les permitan quedarse. La presión de los nuevos líderes de izquierda en América Latina, en particular Gustavo Petro en Colombiapodría llevar a Washington a normalizar las relaciones con Caracas y admitir que la política adoptada hasta ahora hacia el gobierno de Maduro no ha funcionado: no ha democratizado al país ni lo ha ayudado a salir de la crisis económica.