Estado mafioso y Calabria. Bertinotti seguido por los servicios de inteligencia de Venezuela: quién es Ugo Di Martino

Los hechos que rodearon al hospital fantasma de Caracas sacaron a la luz viejas historias sobre la relación entre la política italiana y Venezuela. El precursor de este acuerdo es un hombre llamado Ugo Di Martino, que ya ha aparecido en los titulares. El 5 de febrero de 2013 también supimos que Mario Monty era suImpresentableEn las elecciones de ese año, la denuncia vino de francesco forgioniLíder torrente en Senado en Sicilia El ex presidente de Comité Parlamentario Antimafia. Forgione indica:hugh dimartinode origen siciliano, pero emparentado con los calabreses, ya es candidato de PDLcuyo nombre está incluido en la lista de Maie, la asociación de italianos en América del Sur, que apoya específicamente a Mario Monti».

La historia de Di Martino fue contada por Forgioni en su último libro, Puerto Libre. “Reconstrucción de negocios entre Marcelo Dell´Utriel prófugo Aldo Michichi, mientras se encuentra pendiente una orden de captura internacional en su contra como parte de una investigación por los hechos de clan Perumali En Italia y en el extranjero, y Ugo Di Martino -añadió- habría pensado en todo, excepto en encontrar al último de la lista de Monti en Sudamérica.

Ugo Di Martino parece muy cercano a Micciché, un hombre a su vez en contacto directo con el clan Piromalli de la Piana di Gioia Tauro, una de las mafias calabresas más poderosas. Tanto es así que Micciché le pidió que etiquetara de cerca Fausto BertinottiLuego, el presidente de la Cámara, durante una visita oficial a Venezuela, para evitar que el expresidente Restablecer el comunismo Intervino en sus maniobras políticas relacionadas con el voto de los italianos en el extranjero y en asuntos del sector del gas que conciernen a Dell’Utri. A través de Miccichè, el senador del PDL fue constantemente informado de los avances informados por el candidato Monti.

“Son los mismos héroes de las papeletas que se quemaron en las elecciones de 2006”, concluye Forgione. «Está claro que Di Martino, primero candidato por Mastella, luego por Berlusconi y ahora por Monti, tiene un rango de votos para mostrar en el mercado en todas las áreas. Eso no es tranquilizador conociendo a la gente que lo rodea».

la historia

En este punto, volvamos a la historia de primera mano de Francesco Forgioni, tomada de «Porto Franco».

El acuerdo petrolero de Dell’Utri y Micciché está a punto de completarse (https://www.iacchite.blog/mafia-stato-e-calabria-voti-gas-petrolio-e-il-figlio-di-dellutri-in-caracas) -en-el-covo-dei-piromalli/). Pero un hecho inesperado es la visita del presidente de la Cámara Bertinotti al presidente venezolano Chávez. Todo se derrumba. Todos están alborotados: la familia Goya Tauro, Michichi de Caracas, Massimo Di Caro y Del Autri de Milán.

El triángulo creía que Bertinotti, de acuerdo con Prodi y el canciller D’Alema, podía bloquear el trato. Están convencidos de que el gobierno italiano quiere favorecer a un consorcio francés para atacar al «amigo Putin», que siempre ha estado en contacto con Berlusconi. «Hemos llegado al absurdo», dice Mecchi a Dell’Utri, «que ha llegado un tonto jefe francés, cerró tres o cuatro operaciones, y nos quedamos de brazos cruzados y miramos con Silvio, que da múltiples regalos, tiene sexo con un pobre bebedor y quién «es esta mortadela, en fin, por favor, quién diablos es él… En fin, Silvio puede hacer mucho más». Pero Dell’Utri lo justifica. «Aldo, en este momento está lidiando con con la transformación que quiere lograr».

El día de la llegada de Bertinotti, Micciché informó a Massino di Caro: «…hoy estoy ocupado porque Bertinotti está aquí…». Di Caro está preocupado: «… no lo olvides… mantente en el camino correcto». Pero la respuesta de Aldo es tranquilizadora: «No te preocupes por ese idiota… ¡Mira, quería bajar el gas, eh!».

Aldo Mecchi ya lo ha previsto todo. Fuerzas de seguridad venezolanas, periodistas y policías italianos rodean a Bertinotti. El ceremonial establece que cuando la tercera oficina del estado italiano se muda al extranjero. En la fila de representantes de la Embajada de Italia hay un hombre de Mecichi. Tiene la tarea de seguir los movimientos del Presidente de la Cámara y reportar al representante de Perumali. Por teléfono Micciché dice que es Ugo Di Martino. Empresario de origen siciliano, se asoció a lo largo de los años con los calabreses y se puso a su disposición: «Dejo atrás a Ugo Di Martino que lo sigue paso a paso… Que esta historia de Bertinotti me vuelve loco…» .

La elección es perfecta. Ugo Di Martino es el presidente de los Comités, la representación institucional de los inmigrantes italianos. Es natural que honre a un alto funcionario estatal en una visita oficial a Venezuela. Es el 16 de enero y Micciché le informa a Massimo Di Caro que se enteró de una larga llamada telefónica que tuvo lugar la noche anterior entre el primer ministro italiano Prodi y el presidente venezolano Chávez.

Uno podría pensar en un «derroche» de reparador calabreso. Pero la llamada telefónica, confidencial, sí sucedió. Bertinotti me lo confirmó, la única persona que lo sabía. Al hablar con Bertinotti sobre mi intención de escribir este libro, le conté esta historia. Cuando le pregunté por la llamada telefónica entre los dos jefes de gobierno, buscando coincidencias entre las fechas fijadas en su agenda y las fechas de las escuchas telefónicas, miró entre la curiosidad y el desconcierto: “¿Cómo lo sabes?”.

Nunca nadie le dijo nada sobre estas interceptaciones y las grandes empresas que tiró durante sus días en Caracas. Si, por el bien de escribir este libro, me hubiera quedado corto en la sentencia que los jueces escribieron al final del juicio de «Cien años de historia» y no había leído la información completa de las partes presentada y no publicada, esta historia no habría salido a la luz. Tampoco la Tercera Oficina del Estado italiano en ese momento estaba al tanto de sus relaciones involuntarias con los enviados de la ‘Ndrangheta en Calabria.

Es una mala historia. ¿Quién le informó a Michichi, quien está prófugo en Venezuela, sobre la llamada telefónica entre Brodi y Chávez? y de donde? ¿De las habitaciones secretas del Palacio Chigi o de las habitaciones de la presidencia venezolana? ¿Y qué espías sirven más amos, los de los servicios de seguridad italianos o los del Caribe? Ciertamente no sería nuevo para uno u otro. Ciertamente, en cuanto a la visita de Bertinoti, los hombres de la ‘Ndrangheta y la Liga asociada con Daltrey habían estado «en el lugar» durante algún tiempo y habían tomado sus propias contramedidas.

Hace quince días, el 29 de diciembre de 2007, Aldo informó al Senador de Forza Italia: “Envían aquí a la señora Dominici, Presidenta de la Cámara…”. Dale Autry se indigna: «…pero locuras…». Micciché: «…quien no ha entendido que a los comunistas de aquí les importa Chávez… Sabes lo que es maravilloso, que cuando te hablo puedo hablar en términos tan perfectos, en fin, no tengo que ser un diplomático… Esos decían, ¿qué Bertinotti realmente quiere el Infierno?… Y yo le expliqué que, esto hay que decirle a Chávez… Chávez debe entender que los problemas del gas aquí son problemas que ya empezaron…».

Temen la iniciativa de Bertinotti. Pero Mechichi le dijo directamente a los líderes más cercanos a Chávez que el gobierno bolivariano no quería ser influenciado desde afuera. Mientras que él, que lleva meses negociando en Caracas, tiene relación directa con el gobierno: “…el gobierno nos ha enviado esta circular sobre Petroli Venezuelana SA que me permito leerle de manera muy confidencial Marcelo… Aquí es el final: “… En el tema del exterior, el interés mostrado por Europa, es decir, Alemania, España, Francia e Italia, es motivo de discusión interna… En proteger a los distintos grupos económicos que interesan a PDVSA… “Entonces le dicen a Bertinotti: ‘Mira joven, no nos jodas’”.

«Pero es hermoso», dice con entusiasmo Dale Autry, que puede ver petróleo y gas en sus manos.

Aldo explica que los miembros del gobierno ruso no están contentos con eso. Pero Dell’Utri, que ha hecho más de un trato con los rusos, no está molesto: «… la suerte es que está Viktor Vekselberg que luego vende todo a Gazprom… ciertamente no es fácil…».

Aldo Mecchi está de acuerdo. Pero para facilitar el proceso, también piensa en otros caminos a seguir: «…por ahora los hijos de puta más interesados ​​son los franceses…que tienen su propio gas…¿cómo se llama?… .Pero a nosotros, más que ser raros, creo que las relaciones que tenemos en secreto, y de hecho muy en secreto, con la masonería nos ayudarán… Ya me olvidé de Marcello…».

La masonería en América del Sur siempre ha sido una fuerza paralela muy poderosa. Favoreció el surgimiento de dictaduras sangrientas en la mayoría de los países latinoamericanos. Ha mantenido fuertes relaciones con las logias italianas. Comenzando con el P2 de Licio Gelli, alojado y protegido por el dictador más criminal de Sudamérica durante gran parte de su vida.

La carta del albergue está ahora en sus manos. Por eso, le guste o no a Bertinotti, un trato no se le escapa. “En fin, le decimos a su presidente de la Cámara de Diputados que puede prescindir de venir aquí… se queda ahí con los anteojos clavados en el pecho… no entendió que los comunistas de este lado de Chávez dieron Sucias pollas y media porque entendieron que esto se las llevaba de paseo…”.

La imagen esbozada por Aldo Mecchi es relajante. Conclusiones de Bertinotti de Dell’Utri: «¡Usted sparania u viaggio!». Por otro lado, el senador quiere ir a Venezuela: “Oye, Aldo, pero ¿cuándo te vamos a venir a ver?”. ¡Marcelo, no veo la hora de abrazarte!

Y no terminó ahí.