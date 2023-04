El espía detrás de los documentos estadounidenses robados es el miembro de la Guardia Nacional Jacques Teixeira, de 21 años – Corriere.it

De nuestro corresponsal

Nueva York – no posible lunarUno de los documentos clasificados del Pentágono tiene un nombre: Jack Teixeira21 años, reservista que sirvió en Air National Guard Intelligence, componente aéreo de la Guardia Nacional de Massachusetts (cada estado tiene su propia unidad, son soldados a tiempo parcial que entrenan una vez al mes).

New York Times Todavía no confirmado con seguridad Él es el topo pero deja claro que Teixeira está a cargo del chat en Discord, una plataforma utilizada sobre todo por los fanáticos de los videojuegos. Dónde se publicaron los documentos por primera vezpara luego ser compartido también en 4chan y en varias redes sociales, como informaron anteriormente el sitio web de investigación Bellingcat y The Washington Post.

El Thug Shaker Central en Discord ha reunido a unas veinte personas, Muchos de ellos son adolescentes que comparten la pasión por las armas y los videojuegos.. Dos funcionarios anónimos confirmaron a The New York Times que los investigadores querían hablar con Teixeira sobre la filtración. elEl FBI se negó a comentar sobre el caso.Ella solo dijo que limitó la búsqueda a un número limitado de personas. presidente de los Estados Unidos Joe Biden Dijo por la mañana que la investigación estaba muy avanzada y agregó que no le preocupaba que los contenidos en sí mismos se publicaran en línea, sino el hecho de que esto sucediera en sí mismo.