¿Está usted en riesgo de depresión? Este cuestionario te ayudará a encontrar la respuesta en solo 8 minutos.

La depresión es uno de los problemas más comunes en la sociedad actual, donde la certeza es difícil de encontrar. Descubra si está en riesgo de desarrollarlo con esta prueba rápida y confiable.

Pero, ¿cómo se puede saber si uno está en riesgo de depresión? Esta nada fácil tarea se ha llevado a cabo con una nueva herramienta tecnológica llamada Mantoux, que ha sido desarrollada conjuntamente por las Universidades de Ferrara, Bolonia, Nueva York y Estocolmo. La prueba se consideró tan interesante que se publicó en el American Journal of Geriatric Psychiatry.

El test de la depresión: un estudio científico

No hay muchas preguntas en la prueba, pero ayudan a determinar el estilo de vida y la rutina diaria de la persona que realiza la prueba. Según el tipo de respuesta dada, un algoritmo especial determina el nivel de riesgo de desarrollar depresión en los próximos dos años. Esta valiosa herramienta de autoanálisis está actualmente disponible (totalmente gratis para los usuarios). mayores de 55) en un sitio específico y puede ejecutarse sin autenticación, para garantizar la total privacidad de las partes involucradas.

Para los interesados, es bueno saber que no es necesario responder a todas las preguntas, pero cuantas más respuestas se den durante la prueba, más preciso será el resultado final. La prueba está disponible en italiano o inglés y en su parte algorítmica Devolverá la puntuación relacionada con el nivel real de riesgo de desarrollar la enfermedad.

Depresión: un terrible mal oculto

La depresión es una condición mental que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Tanto los jóvenes como los ancianos pueden padecerla.. Los síntomas psicológicos suelen ir seguidos de síntomas reales de malestar físico que, en algunos casos, impiden las actividades diarias.

Los síntomas más comunes incluyen insomnio, falta de apetito, astenia, baja autoestima y dificultad para concentrarse. Además, en los casos más graves, puede dar lugar a intentos de suicidio y autolesiones. Según algunos análisis realizados en los últimos años, parece que 10% / 15% de la población sufre de depresión, especialmente las mujeres.

Sin embargo, hay que decir que en muchos casos quienes la padecen Ni siquiera se da cuenta que tiene esta enfermedad. Es por eso que no acude a un médico que sea capaz de diagnosticarlo. Además, las personas con depresión a menudo tienden a no buscar ayuda de los demás, ni siquiera de los más cercanos, por temor a ser juzgados como «débiles» de alguna manera. Además, vivir en una sociedad que sataniza y estigmatiza cada pequeño «defecto» ciertamente no ayuda.



Esta tendencia es muy preocupante porque solo a través de un diagnóstico temprano y oportuno podemos esperar ganar la batalla contra esta silenciosa pero terrible enfermedad. Precisamente por eso, el test propuesto por las distintas universidades mencionadas anteriormente puede echar una mano a todas aquellas personas que se han dado cuenta de que no están bien a nivel psicológico y emocional pero que no se atreven a revelar su estado a nadie.