Esta noche es el séptimo episodio de Rai2 docu-Reality

Ella ama Esta noche 22 de noviembre a las 21:20 en Rai2 allá El séptimo episodio d universidad 7 Lo que lleva a los héroes a un tiempo mucho más largo de lo que hemos visto en temporadas anteriores: el año escolar es el año. 1958. En resumen, los estudios continúan Exitoso reality show documental firmado por Ray que fascina a los jóvenes espectadores.

como tenemos Ya se ha visto en episodios anteriores que se emitieron la semana pasada.la novedad importante de esta edición es Voz narrativa de Nino Frasicaque acompaña la historia de las aventuras de 20 protagonistas: enfrentamientos con el decano y la facultad, gustos y disgustos hacia otros internos y excursiones más allá del internado. La otra gran noticia de esta temporada es tener dos partesPor primera vez, los internados se dividen en dos clases separadas tal como se hacía entonces: la Escuela Media con Latín y la Escuela de Formación Profesional. De hecho, en 1958, la escuela secundaria todavía estaba dividida en dos vías entre aquellos que continuarían sus estudios de humanidades y aquellos que inmediatamente comenzarían a trabajar con una «nueva empresa profesional».

Collegio 7: vistas previas del episodio 7 del docu-reality

en El séptimo episodio de Il Colegio que vamos a ver

El día comienza con un juicio importante: ¿Qué decidirá el director sobre el grave acto de desobediencia de Angius? Muchos compañeros y, por supuesto, Renice -su «novio»- tienen miedo de perderla. Pero la soledad hace la fuerza y ​​la clase intentará ayudarla.

Una visita a la Abadía de Montecassino y un estudio de la regla benedictina serán una oportunidad para demostrar la unidad del grupo. Sin embargo, no todos sienten este sentido de pertenencia. Entre una lección sobre Edith Piaf, la proyección de una película de uno de los comediantes más famosos, Toto, y una exhibición en el espacio autogestionado, los estudiantes universitarios de 1958 se enfrentarán no solo a las reglas del internado , pero también por aquellos que no respetan las reglas del grupo. Mientras que los exámenes finales ahora se ciernen sobre todos.

