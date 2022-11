Alberto habla de sus condiciones de salud

Charlene Mónaco Todavía no se ha recuperado por completo de las muy graves infecciones de nariz, garganta y oídos que tuvo hace más de un año y de las que casi muere. desplegar es lo mismo Alberto que habló por primera vez La enfermedad de su mujer desde que volvió a trabajar en el Palazzo.

Charlene de Mónaco, larga enfermedad

Albert Monaco en una larga entrevista con Monje Matin Rompiendo el silencio sobre las condiciones reales de salud de Charlene Mónaco, revelando que aún no se ha recuperado por completo. Ciertamente, dio grandes pasos hacia la recuperación, pero la enfermedad le dejó profundas huellas y eso es evidente, a pesar de su participación en varios eventos públicos.

En 2021, Charlene de Mónaco desarrolló una infección grave que la obligó a permanecer en Sudáfrica durante meses, lejos de su esposo e hijos, porque no podía abordar el avión a Montecarlo. Durante ese tiempo se sometió a tres operaciones bajo anestesia general, no pudo comer alimentos sólidos y perdió mucho peso. Algunos de los amigos de la princesa dijeron que casi muere.

la enfermedad charlene estaba muy debil Tanto física como psicológicamente, tanto que cuando regresó al principado en noviembre de 2021, se vio obligada a ingresar en una clínica privada en Suiza para recuperarse. Desde la primavera pasada finalmente pude volver al trabajo y comencé a asistir a algunos eventos públicos.

recién Lo vimos en el Día Nacional. Y en los Rugby Awards 2022 donde Lució la camiseta Dior por excelencia. También logré viajar. Fui a París para espectáculos en septiembre, Acompañado por Alberto a Nueva York Premios Grace Kelly y asistió al funeral de la reina Isabel en Londres.

Charlene de Mónaco, cómo está realmente: habla Alberto

Alberto comentó lo siguiente: “Estoy muy feliz de que su salud esté mejorando. Y ella puede estar presente en muchos eventos «, pero esto no significa que esté completamente curada. De hecho, el príncipe agregó que el proceso de recuperación aún es largo: «A veces Ella está muy cansada. Todavía necesita tiempo para recuperarse y poder hacer otros compromisos. Pero lo hará».

Entonces lo que anunció Alberto lo justifica Su prolongada ausencia entre un evento y otro. No hay crisis entre los esposos ni tensiones en el palacio, sino solo las precarias condiciones de salud de la princesa. Esto también explicaría por qué a veces se muestra distante e impaciente, con una sonrisa forzada que claramente no es una circunstancia, sino el esfuerzo de Charlene por aparecer en público aunque todavía no se sienta bien.

Alberto de Mónaco, confesión sobre sus hijos

Alberto también habló de gemelos, Jack y Gabriela. Dijo que son «muy maduros» y que es «increíble verlos crecer». El príncipe destacó que los niños están muy unidos y eso es bueno, porque Gabriela «tendrá un papel protagónico y debe estar dispuesta en lo posible a ayudar a su hermano» y compartir las responsabilidades.