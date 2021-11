Esquí alpino, Marta Pacino quinta en las Clasificaciones Paralelas de Lech. Tablero azul – OA Sport

Marta Pacino Calificado sin problemas para la etapa eliminatoria de Paralelo a Lech (Austria), donde la segunda etapa de Copa del Mundo de Esquí Alpino 2021-2022. El campeón del mundo en el campo completó un sólido dúo clasificatorio, sin correr riesgos, y terminó quinto con un tiempo de 48 59.

Los piamonteses han sido acusados ​​de tener una brecha de 54 centavos (una brecha muy grande en una prueba de este tipo) de la noruega Thea Louise Stegersund: Los escandinavos marcaron la diferencia frente a todos sus oponentes gracias a una gran actuación durante la primera etapa en la pista roja. La clase de 1996 está precedida por el esloveno Andreja Slocar 0.42, el joven de 24 años en rápido y exponencial crecimiento. Tercer lugar para otra noruega: Kristen Lisdal abrió una brecha de 0.49 con respecto a su compatriota que lidera la clasificación.

La alemana Lena Doerr lo hizo bien, quedando en cuarto lugar y solo 3 centavos por encima de Marta Pacino. Calificaciones seguras para Lara Gut-Behrami, la única demostradora pública de bolas de cristal encontrada en AustriaSuiza ocupa el octavo lugar con 0,66. La austriaca Katharina Linsberger no brilló, terminando décima a 0.87 desde la cima: la campeona mundial (a la par con Pacino) aún sería difícil de romper para cualquiera en el cuadro de eliminatorias.

Por Marta Pacino, No fue una mañana memorable para los chicos azules., que no solo no logró clasificar a la siguiente etapa, sino que ni siquiera se acercó a ella. Aquí están los lugares: 31 Roberta Medale, 39 ° novato Selena Haller, 39 ° Campeonato Mundial Juvenil, Sophie Mathieu, 41 ° Anita Jolie.

recuerdalo El concurso de hoy ha sido ignorado por muchos héroes., y sobre todo americano Michaela Schiffrin NS Petra Velhova, pero también Federica Brignoni Blue y Sofia Giugia. Es una especialidad que simplemente no ha arraigado y esta temporada no se volverá a proponer (afortunadamente, se podría decir). Hasta el día de hoy, ha habido una desaceleración que ha roto la competencia, particularmente con la puerta de salida causando más de un problema.

La etapa eliminatoria de la Lech Parallel Line tendrá lugar esta tarde a las 17.00 horas. Marta Pacino se medirá a Andrea Ellenberger en octavos de final, mientras que el cuarto eventual reservaría al piloto de Bel Paese entre la alemana Duerr y la polaca Maryna Gasienica-Daniel.

Foto: La Presse