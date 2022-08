Esperando la reunión para empezar a romper (y evitar la guerra legal) – Corriere.it

De Juana Cavalli

Elari y Francesco pueden reunirse con abogados el 1 de septiembre: sin previo aviso, existe el riesgo de una larga demanda.

Termina el verano, hasta entonces Sin fin de Elari Blasey. Esto debería parar pronto Grand Tour Panoramic comenzó el 12 de julio, ni siquiera 12 horas después del doble anuncio de Crisis marital . Y renunciar al agua azul Croacia De vuelta a casa, esta vez en serio, a más tardar el martes, y tal vez incluso antes. Lo mismo va para francesco totti quien pasara el ultimo fin de semana a mi sabia Y luego cerraré la villa y volveré a la villa más grande que Euro. Donde la gran pareja -oficialmente aún marido y mujer, porque no se ha probado nada- les guste o no (II) tendrán que ceder a compartir 25 habitaciones por unas semanas más, por el bien de los tres hijos Christian, Chanel e Isabel. Se acerca el momento del enfrentamiento decisivo. Para despedirme de ellos en blanco y negro. Y separa, además de corazones, también orígenes .

Manila Nazzaro, ¿El elenco vs Katia Ricciarelli? / "Tenemos que esperar el karma..."

READ Manila Nazzaro, ¿El elenco vs Katia Ricciarelli? / "Tenemos que esperar el karma..."

La primera reunión de las partes, si todas cooperan, podría celebrarse el jueves 1 de septiembre, a más tardar el lunes 5, para llegar al meollo a mediados de mes. Si Francesco Totti e Ilari Blasi llegan a un acuerdo total, el problema puede resolverse rápidamente, sobre la marcha por defecto. Por otro lado, si surgen conflictos y problemas – una hipótesis poco probable – entonces la separación se convertirá en judicialaterrizando en la corte, con el potencial de continuar por hasta tres años. El tribunal competente en la actualidad es el Tribunal de Romapero los intereses económicos y enredo genético Desde la ex pareja de oro de la capital, si no se les trata armónicamente, pueden abrir frentes en otras ciudades e involucrar a otros foros, en un enredo complejo.

El deseo de Francesco Totti de que todo suceda sin más bombo mediático. incluso si Las súper vacaciones sociales de Ilaryque publicó cualquier cosa en Instagram (Blast video Y las fotos también ayer por la tarde, en orden: sus hermosas piernas bronceadas, la voz de Isabelle de fondo, la cubierta del yate, una cuerda gris, un primer plano sobre una sonrisa blanca perlada o un sombrero de paja calado sobre sus ojos, dorados. aretes circulares y una boca de color rosa intenso) – mostrando algo que no sea un corazón triste por el final de veinte años de amor – no es un buen augurio.

Lo mismo ocurre con las frecuentes primicias del semanario Chi sobre las supuestas reuniones secretas de Francisco con Noemí Bocchi (Última foto de Circeo: en la foto se puede ver al ex pintor rumano No. 10 que por la tarde se baja del auto frente a la villa alquilada por la rubia de treinta y cuatro años de Parioli, ahora certificada internacionalmente como su nueva pareja), quienes nunca fueron fotografiados uno al lado del otro. Algunos parecen estar en buena forma, dado el momento exacto. Sin embargo, alguien podría afirmar haberlos visto con sus propios ojos. La presentadora de radio y televisión había contado a sus amigos que Francesco y Noemí estuvieron juntos en su casa el pasado lunes Cersio Concretamente para seguir el partido de la Roma. Y de eso estará segura ya que pasa el verano en una villa frente a su casa y con las ventanas abiertas se oye todo.

Hasta el momento, Totti, a quien describen como muy tranquilo y en paz más que él mismo, se ha comprometido a hacer mi papa es bueno (A los niños les encanta) Finja que no pasó nada, se perdió la red social y (de mala gana) soportó la mezcla de chismes, a menudo dirigidos sutilmente en una dirección. Pero él no estaría dispuesto a poner la otra mejilla sin cesar. Pasar por el único culpable del triste final de un matrimonio sangriento 17 años. Y si se le provoca de nuevo, puede reaccionar. Si y cómo, lo sabremos con el tiempo, que no está muy lejos.