Aumentan las tasas del RAI (Impuesto Autonómico) pero hay dos formas de dejar de pagarlo

La tasa RAI del año que viene saldrá de la factura porque la UE ha dicho que el impuesto no se puede recaudar a través de la factura de la luz.

Sin embargo, la RAI es muy exigente. una ventaja de honorarios La RAI pide un aumento de la tarifa por dos motivos.

En primer lugar, con los costes al alza asociados a la inflación, una cuota de 90 euros ya no es suficiente para la televisión pública, pero también otra razón.

Potentes aumentos

Cuando la tasa se cobraba a través de la factura, era imposible para los italianos evadir este impuesto, por lo que la RAI lo cobraba de forma totalmente segura.

Pero con los honorarios que salen de la factura La evasión volverá a ser tan fuerte como en el pasado, por lo que el Rai teme que muchos italianos terminen sin pagar la tarifa. Por lo tanto, él mismo quiere un aumento de sueldo para defenderse de esto. Sin embargo, ahora hay dos formas legales Y asegúrese absolutamente de no pagar la tarifa de la licencia RAI. El próximo año, la tarifa de la licencia RAI probablemente se convertirá en un impuesto regional, aunque esto aún no es seguro. En cualquier caso, los italianos ahora tienen dos formas de no pagar la tarifa de la licencia RAI de manera legal.

formas de no pagar

El primer método es descargar desde el sitio web de la RAI Solicitud específica en la que no se solicita la exención de tasas RAI precisamente porque no hay televisores en la casa. De hecho, si no tienes televisores en casa, puedes estar exento de la tasa RAI. En este caso, la solicitud deberá presentarse antes del 1 de enero de 2023 Estará exento de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para 2023. De hecho, se trata de una solicitud que deberá presentarse anualmente. Obviamente, el inconveniente de esta solicitud es que en realidad no tienes que tener televisores en tu casa, de lo contrario, estás declarando una falsificación al recaudador de impuestos.

Así puedes evitar Canon y ver la televisión

Pero hay algunos italianos que pueden no pagar legítimamente la tarifa de la licencia RAI Mientras sigue viendo la televisión. De hecho, las personas mayores con un ISEE bajo pueden estar exentos de la tarifa RAI mientras obtienen televisores en casa. En cualquier caso, las asociaciones de protección al consumidor argumentan que es probable que las tarifas aumenten a partir del próximo año.