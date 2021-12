Espectáculo friulano en casa de Mazari

Cioffi domina y pasa el balón a Unipol Domus gracias a los goles de Deulofeu (dual), Makengo y Molina: Cerdeña sigue penúltima

Udinese Lanzado en la jornada 18 de Primera División: los bianconeri dominan y dominan el Unipol Domus Cagliari De Mazzari, cada vez más penúltimo del ranking. Friulani avanza tras 4 ‘con Makingo, y luego Deulofeu Dobla un tiro libre en el minuto 45. En recuperación, Molina El trío se firma a los 50 minutos, y Cerdeña se mantiene en la diez para la roja A Marina Y los invitados al póquer caen con otro gran gol de Deulofeu, que marcó dos goles.

el partido

Caos post partido por parte de Maresca, Unipol Domus pita en contra Cagliari Más y más profundo en la clasificación de la Serie A: esta es la imagen más fuerte de la progresión de la noche para la jornada 18, en la que el Udinese domina y gana un merecido 4-0 en el campo de un equipo. Mazari. El 0-0 solo lleva 3 minutos, luego Cerdeña comete un error en la salida con Godin y Yodoji mandando Makingo, quien controla y golpea una propina Kragno Ventaja de fichaje para la Juventus. Los anfitriones intentan responder de inmediato, pero Silvestri es brillante al rechazar el juramento de Pavoletti a quemarropa. Justo antes del intervalo, Friulion encontró el doble: Dalbert Makengo lo persigue y aterriza, arregla la tarjeta amarilla y provoca un cambio fino de penalti Deulofeu, Que firmó el 2-0 en el minuto 45 y dejó inmóvil a Kragno.

Mazari intenta molestar al equipo en la segunda parte entrando Keita, Cáceres y Lycogiannis en vez de Nandez, Carbone y Dalbert. Sin embargo, a los 50 minutos, los invitados encuentran el trío realmente impresionante. Molina, que desde el borde del área comienza a golpear la afeitadora Kragno: 3-0 y se acabó el partido. Empeora en el minuto 66 cuando MarinaYa advertido, pisa a Makengo y taclea la segunda amarilla, dejando al rossobl a las diez. El Udinese aprovechó de inmediato y lo encontró 4-0 a los tres minutos: sigue marcando Deulofeu, Eso con un gran giro a la derecha que termina en la intersección de los polos, indica póquer. El bianconeri no para y toca su mano con Soppy, que ha sustituido a Molina. Finaliza 4-0 y sin rebote para un miserable Mazari, indefenso ante el colapso de Cagliari y el delirio de Udinese, que se eleva a 20 puntos y se extiende directamente sobre las islas de Cerdeña y Génova, a una altura de 10 en la zona de caída.

las boletas de calificaciones

Godin 5 – No demuestra toda su experiencia, al contrario: se pierde en el 0-1.

Marina 4,5 – Terminó una mala noche en el medio con dos tarjetas amarillas que también le harán extrañar a la Juventus.

Pavolite 6 – Uno de los pocos que peleó y tocó la portería: Pero Silvestri tiene cuidado.

Makengo 7.5.0 Actualizar – Divide el partido con la red en el minuto 4, luego domina el medio campo: también incurre en penalti por doble y roja para Marín.

Molina 7 – Prácticamente cierra partidos con un fuerte derecho a esquina igual a trío.

Deulofeu 8 Increíble doblete: un tiro libre perfecto y directo en la bifurcación en Cagliari. no se puede contener.

Mesa

Cagliari – Udinese 0-4

Cagliari (3-5-2): Cragno 6 Ceppitelli 5.5 (25 ‘st Zappa 6), Godin 5, Carboni 5 (1’ st Cáceres 5.5); Bellanova 5,5, Nandez 5 (1 Sant Keita 5,5), Marin 4,5, Grassi 5,5, Dalbert 5 (1 Lycogiannis 5,5); Pavoletti 6 (Calle Diola 25 6), Joao Pedro 6. Disponibles: Arste, Radunovic, Altari, Pereiro, Oliva, Faragi, Ubert. Entrenador: Mazzari 4.5

Udinese (3-5-2); Silvestri 6,5; Becao 6,5, Nuytinck 6,5, Samir 6; Molina 7 (36 ‘st Soppy 6), Arslan 6,5 (30’ st Jajalo 6), Walace 6, Makengo 7,5, Udogie 6,5 (36 ‘st Zeegelaar 6); Beto 6 (42 ‘st Samardzic sv), Deulofeu 8 (30’ st Pussetto 6). Disponibles: Padelli, Carnelos, Perez, Nestorovsky, Forestieri, de Mayo. Entrenador: Cioffi 7

Regla: Mariska

Señales: 4 ‘Makengo, 45’ e 24 ‘st Deulofeu, 5’ st Molina

amonitas: Marine (C), Dalbert (C), Deulofeu (U), Bellanova (C), Becao (U)

Despedido: A los 66 ‘Marín (C) total de tarjetas amarillas

Estadísticas

El Udinese ha logrado un gran éxito en la Serie A con al menos cuatro goles por un margen de gol por primera vez desde marzo de 2011, y también en este caso en Cagliari.

Gerard Deulofeu marcó su primer doblete de la Serie A (seis goles en esta liga): en las cinco grandes ligas europeas, fue incluso mejor en la temporada 2018/19 con la camiseta del Watford en la Premier League. (10 goles)

Gerard Deulofeu marcó 33 goles en las cinco grandes ligas europeas, y su primer gol en la noche del primer día fue un tiro libre directo.

El gol de Jean-Victor Makingo fue el gol más rápido de la Serie A del Cagliari desde julio de 2020, que Okaka anotó con la camiseta del Udinese.

Jean-Victor Macengo es el primer jugador francés en marcar con el Udinese en la Serie A desde Sebastian Di Maio en mayo de 2019, también en este caso ante el Cagliari.

Nahuel Molina marcó el tercer gol liguero. Superó su mejor marca personal la temporada pasada (dos). Entre los defensas, solo Domenico Criscito (cinco) y Juan Cuadrado (cuatro) han marcado más goles que en la actual Primera División.

Destiny Odoji es el tercer jugador italiano nacido después del 1/1/2002 en brindar una asistencia en la Serie A, después de Riccardo Calaviori y Brian Audi.

El Cagliari concedió 38 goles después de sus primeros 18 partidos de liga: en este punto de la temporada en la Serie A, tuvo un desempeño aún peor en la temporada 2016-2017 (42 goles encajados).

Cagliari es el equipo que ha recibido más goles de falta directa en los cinco grandes campeonatos de Europa 2021/22 (cuatro).

Nahuel Molina y Tolgai Arslan disputaron su partido número 50 con el Udinese en todas las competiciones.