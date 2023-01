Espectáculo 5-4 en la foto de Riyadh

Ronaldo vs Messi: el partido

Ni 180 «después del saque inicial, los parisinos abrieron el marcador MessiNeymar mete un balón perfecto en el área conpulgaQuien se burla de la salida de Owais1-0. CR7 no se queda atrás y en el minuto cinco encaja bien en el espacio pero su zurdazo desde fuera del área no inquieta a Navas. En el minuto treinta y uno tras el desarrollo del tiro libre, Navas, sin embargo, falló por completo la salida al golpear en la cabeza al campeón portugués. El director del partido no duda y concede el penalti El ex Juventus nunca falla en igualar 1-1. El partido fue tan intenso y reñido que llegó en el minuto 39 Tarjeta roja en el Paris Saint-Germain con Bernat Que cometió otro error sobre Al-Dossary al tirarlo a la portería. Aún con la superioridad numérica, el París se mantuvo dueño del campo y en los últimos minutos del primer tiempo volvió a tomar la delantera: en el minuto 42, el ex Roma Marquinhos, tras ser superado por Mbappé, no desaprovechó el apoyo a pocos pasos para el 2-1. Los minutos finales del primer tiempo entregan grandes emociones: Owais realiza dos milagros Primero sobre Mbappé (43 minutos), luego Atajar el penalti de Neymar (45′). En el minuto 49 volvió Ronaldo: Cabezazo pero en el bote es el más rápido para llegar a la pelota para 2-2 tiros!