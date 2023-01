“Actividades no autorizadas” en los sistemas de información de los Centros de Diagnóstico Tecnomed: “Se encontró evidencia de uso o distribución de algunos datos”

Trento. Actividades no autorizadas en los sistemas de información. Ocurrió en los últimos días y se trató de la empresa. Centros de Diagnóstico Tecnomed Que tiene su propia sede también Verona así como para Trento Y Rovereto.

Hablamos de una empresa que se ocupa de diversos servicios en el sector de la salud que van desde la cardiología, la cirugía (vascular – plástica), hasta la rehabilitación y la medicina deportiva.

Con respecto a «unActividades no autorizadas«, Ocurrió Entre el 11 y el 13 de eneroLa compañía explica: «Puede haber dado lugar a que terceros no autorizados accedieran a documentos que contenían información regulada por el Reglamento General de Protección de Datos».

Una vez que Technomed se dio cuenta de la situación Plan de respuesta iniciado «Se han llevado a cabo una serie de acciones inmediatas para reducir la exposición de datos y resolver la causa raíz», explica.

La revisión que se hizo encontró que No se encontraron herramientas maliciosas u otro software como ransomware colocado.. No hubo amenazas para los clientes ni evidencia de una violación de datos.

«Se encontró evidencia de uso o distribución de algunos datosAl agregar este acceso Era de solo lectura y la parte no autorizada no alteró los datos..

El no autorizado podrá acceder a ciertos datos personales, incluyendo información demográfica como nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, sexo, estado civil y laboral, dirección de correo electrónico, datos de salud, etc. Si esta información pudiera asociarse con su dirección de correo electrónico, es posible que haya recibido una comunicación fraudulenta de un tercero.

Le informamos que no se ha modificado ningún dato de la empresa de Tecnomed, por lo que no debe tenerse en cuenta ninguna comunicación de la misma, incluido el posible cambio de Tecnomed Iban.

También le instamos a que no considere ningún correo electrónico o comunicación con respecto a este episodio de extraños y posiblemente elimine dichas comunicaciones.

Para más información, puede ponerse en contacto con las oficinas de Tecnomed enviando un correo electrónico a [email protected]