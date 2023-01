Esp: Lufthansa hacia el espectáculo, tal vez durante la semana – última hora

(ANSA) – Roma, 07 de enero – Días cruciales para la venta de una participación en la aerolínea ETA. La oferta de Lufthansa podría llegar la próxima semana, luego de que en los últimos días se publicara Dpcm, que definía las reglas para la venta de la nueva compañía.



El Gobierno considera «estratégico» el sector de la aviación para el país y plasma en el decreto su idea y visión de futuro de ETA. En particular, el nuevo socio industrial, y por tanto Lufthansa, deberá implementar algunos elementos que se consideran esenciales: el desarrollo de una red internacional, sobre todo a largo plazo porque el gobierno cree que Italia debe ser un destino «directo» y no se llega a través de puertos intermedios que garantizan niveles de reclutamiento; Proteger los hubs nacionales como Fiumicino, Malpensa y Linate y, finalmente, dar vida a una asociación en la que Ita no es un «socio menor», sino un socio igualitario para garantizar el pleno desarrollo. (Relación comercial).