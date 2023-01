Es el cuerpo de la toxicidad.

Desde el sofá de su casa, Fedez y Chiara Ferragni comentaron la historia de Stefano y su esposa Valentina en las redes sociales: «Para nosotros, es un veneno hecho personalmente». El hombre no perdonó la infidelidad de la mujer con otro hombre, pero siguió viéndola por el bien de las relaciones íntimas. Chiara Ferragni y Fedez Sigue el episodio del 7 de enero de Tienes un nuevo correo. Desde el sofá de casa, yo ferragnese Comenta las historias del programa presentado por Maria De Filipe. En particular, la pareja expresó su opinión sobre comportamiento de esteban eso eso, traición De esposa de Valentina Con otro hombre, continúa reuniéndose con ella y teniendo relaciones íntimas con ella. De hecho, la mujer se siente «querida» de su marido y quiere volver a estar con él de forma permanente. Comentario de Chiara Ferragni y Fedez A través de una historia de Instagram, Chiara Ferragni y Fedez les hicieron saber lo que les pareció La historia de Stefano y Valentina, Lo cual también fue muy comentado en las redes sociales. «El amor escandaloso da tu opinión en este episodio», dice el rapero, imaginando a su esposa en el sofá. «La relación más tóxica, el hombre más tóxico, todo lo que un hombre no debería ser”. El influencer responde. Luego, en el breve video puedes leer la oración que incluye sus pensamientos: “Para nosotros es una toxicidad hecha para el hombre”. La historia de Valentina y Stefano en C’è Posta per te En el episodio del 7 de enero de C’è Posta per Company La historia de Stefano y Valentina: la mujer Ella engañó a su marido Con otro hombre, pero después de darse cuenta de que se equivocó y verlo salir de casa, quiere volver a conectarse. Pero él no quiere saber porque considera que la traición es una «herida muy grave», que probablemente necesite tiempo para sanar. Ahora la mujer se siente como si fuera la «amante» de su marido: los dos se encuentran ocasionalmente en la casa donde viven por el bien de sus hijos y tienen relaciones íntimas. Stefano, con la convicción de María De Felipe, opta por abrir el sobre pero aún no está listo para dejar atrás lo sucedido. READ Gigi Di Alessio habla de su novia Denise: una pequeña excavación sobre Anna Tatangelo

