¿Es una freidora de aire perjudicial para la salud? Expertos: «Cuidado…»

¿Cocinar nuestro plato favorito con una freidora de aire puede suponer un riesgo para nuestra salud? Aquí está toda la verdad.

Una alimentación correcta es la base de un enfoque sano y equilibrado. Sabemos cuáles son los beneficios de una dieta variada y sana, pero al mismo tiempo el antojo de una buena comida no se puede parar. Recientemente ha aumentado el uso de dispositivos innovadores que prometen frituras bajas en grasa y por lo tanto menos dañinas para nuestra salud. Obviamente, estamos hablando de la freidora de aire que apareció en casi todos los hogares italianos el año pasado.

Es un electrodoméstico de cocina que rápidamente está ganando terreno y confianza entre las familias, especialmente entre aquellas que quieren tener cuidado con la línea. Una freidora de aire parece algo moderno que necesita la menor cantidad de aceite posible. Por poner un ejemplo, para freír cualquier plato en una sartén se necesita al menos media taza de aceite. En el caso de una sartén, solo se requiere una cucharadita. Entonces las diferencias son grandes, pero ¿este tipo de cocción es mala para nuestra salud? Aquí está toda la verdad.

¿La fritura al aire es mala para ti? aquí está la respuesta

Disipemos algunos mitos y expliquemos el beneficio real de una freidora de aire. Es un aparato que se ensucia mucho menos que una sartén y se fríe de una forma completamente diferente. Los beneficios de la fritura al aire son muchos, y sin duda el más importante es la presencia de menos aceite. Lo que sí es cierto es que comer frituras no es saludable de todos modos, por lo que no podemos esperar que esta cocina haga milagros. Por lo que es imposible compararlo con los a la plancha o al vapor pero en cualquier caso sigue siendo una alternativa válida para disfrutar de la comida frita sin pasarse.

Así que cocinar en una freidora de aire no es dañino pero tampoco garantiza una dieta saludable. Esto significa que, como siempre, la dieta correcta no tiene atajos, la fritura al aire puede ayudar pero no reemplazar la cocina ligera. Según los expertos, la limpieza de este aparato y la correcta gestión de los alimentos cocinados también es fundamental. No nos arriesgamos a dejar nuestros platos crudos pero tampoco nos arriesgamos a cocinarlos a una temperatura demasiado alta. En definitiva, como siempre, es necesario adoptar un comportamiento responsable en la cocina, prestar atención a los riesgos y explotar las miles de posibilidades que ofrece la innovación tecnológica.

