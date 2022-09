El primer discurso de Carlos III como nuevo rey: de la declaración de amor de Camilla a la carta de Harry y Meghan

Poco más de 7 minutos. Así duró el brevísimo discurso de Carlos a la nación como nuevo monarca británico, a la espera de su coronación el 10 de septiembre. Un mensaje, eso sí, en el que dedica unos segundos a todos los miembros más importantes de la familia real, incluso al segundo hijo. Harry y su esposa megan que renunció al título real. primera idea Carlos III Está claramente dedicado a la madre. Reina Elizabeth II Falleció: “Hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento profunda tristeza y dolor – Dirigiéndose a los súbditos del reino, dijo – Toda su vida fue mi amada madre inspiraciónLuego destacó el «espíritu de servicio» y la «fidelidad» a su deber, así como el «calor humano».

Después de 70 años en el poder, el ex duque de Cornualles habla ahora de «un momento de grandes cambios para mi familia». Para afrontarlo, apela al «amor de mi amada esposa Camila. Desde que nos casamos, me he convertido en mi reina y sé que ella estará a la altura de su papel». Luego pasó a hablar sobre sus dos hijos, William y Harry. El primero, en particular, pasó una varita. heredero al trono: «William tomará el título escocés y será mi sucesor como Duque de Cornualles Y asumiré las responsabilidades que he tenido durante 50 años.” Además, el mayor también asumirá el título. «Príncipe de Galis»mientras que Kate será Princesa de Gales.

Los mejores deseos para el segundo hijo Harry, que es más bajo y está más separado de su esposa. Meghan Markledecidí renunciar al título real y mudarme a Estados Unidos: «Lo estoy intentando Efecto Para Harry y Meghan, espero que sigan construyendo sus vidas en el extranjero”, dijo al final de su discurso.