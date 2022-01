Eros Ramazzotti: «¡Lamento que le hayas dicho que no a Monica Bellucci!

Siempre en el centro de atención, Eros Ramazzotti fue atacado recientemente por tabloides y tabloides debido a una impactante declaración que hizo durante una entrevista. Obviamente, la famosa cantante se arrepentirá mucho, porque no cortejó lo suficiente a la mujer más bella del mundo: ¡Mónica Bellucci! ¡Descubramos todos los detalles de la historia juntos!

Todo comienza con una entrevista publicada por Eros Ramazzotti, un cantante y compositor italiano muy famoso de 57 años, publicado por Corriere della Sera. Comenzó felicitando a la selección nacional de fútbol por su éxito en Wembley, con Berrettini terminando segundo en Wimbledon contra uno de los mejores tenistas de la historia y con Manskin por encender la escena de Eurovisión. Luego comenzó a hablar de sus proyectos profesionales, carrera, desarrollo profesional, amistad con Marco Verratti y colaboración con Fabio Rovazi, para finalmente dar algunos atisbos de su vida privada. Y solo cuando la carta tocó sus experiencias más privadas, Eros se encontró con un recuerdo que suscitó mucha controversia.

Cuando el periodista le preguntó a Eros qué es lo que más lamentaba de su vida, en fin, el “mal” que no volvería a cometer, respondió de inmediato: “No”, le dije a Mónica Bellucci, abrió las puertas a ríos de chismes, y a los disturbios en la web, agregó. El cantante solo dijo que tuvo la oportunidad de «seducirla y cortejarla», pero desaprovechó la oportunidad, luego no quiso revelar más detalles sobre la historia, pero parece profundizar en el tema. El asunto es el período previo a la boda de la ya hermosa e igualmente querida Michelle Hunziker en el momento en que Eros estaba en el apogeo de su carrera, su encanto ciertamente no pasó desapercibido para las chicas, pero ¿realmente rechazó a Monica Bellucci?

Se conocieron en 2014 durante el programa Fiorello Stasera pago io Revolution. «Ojalá hubiera perseguido a la mujer más hermosa del mundo lo suficiente», dijo al periódico. Y después de un tiempo en las redes sociales, trató de reducir el tamaño de la bomba que soltó y dijo: «La verdad siempre está en algún punto intermedio. Todo lo que lees es basura».

Después de un tiempo, Mónica anunció durante una entrevista que no había leído nada sobre las declaraciones de Eros y agregó: «Bueno… entonces tenemos que hablar por teléfono. ¿Pero cuándo?». Era imposible porque ella estaba esperando a su hija en el período señalado por Ramazzotti: “¡Pero yo estaba embarazada de cinco meses! ¡Estaba esperando a Deva! Te juro que lo llamo. Eros es amor, lo respeto por completo”.

