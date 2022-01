eres un guerrero Averigüemos de inmediato con tu signo del zodíaco.

¿Estás en el ranking de tu signo zodiacal más guerrero? Averigüémoslo de inmediato en nuestro ranking de hoy: ¿Está tu cartel ahí fuera?

¿Con qué frecuencia dibujas uno? metafórico pala pala ¿Para defenderse a sí mismo oa sus seres queridos frente a una flagrante injusticia?

¿como? ¿Siempre dices práctico? Entonces seguro que estarás en arreglando nuestro horóscopo Hoy no te parece?

De hecho, les pedimos a las estrellas y planetas que nos dijeran cuáles son los signos del zodíaco más orgullosos y combativos.

¿Crees que estás entre presidente Cinco trabajos ¿O habrá gente más combativa que tú? ¡Averigüemos ahora!

Los signos del zodíaco más guerreros de tu horóscopo: aquí está el orden de hoy de los signos del zodíaco

Dispuesto a ver si ¿Eres un guerrero o no??

Con el orden de los horóscopos de hoy, de hecho, revelaremos los horóscopos. signos del zodiaco quien – cual Ellos pelean ¡Dientes y uñas cuando tienen que defender a alguien oa sí mismos!

Cree que estarás entre los primeros cinco Ubicaciones Desde clasificación subordinar signos del zodiaco más los guerreros ¿signo del zodiaco?

Así que comencemos de inmediato con un estiramiento Ubicaciones Hoy: sepa mejor primero si posee un archivo verdadero guerrero En lugar de confiar en alguien que parece combativo pero no muy combativo.

¿Estas listo para empezar?

Cáncer: quinto lugar

Damos a los nacidos bajo el signo cáncer Quinto lugar en nuestro ranking de hoy porque Cáncer sabe ser combativo especialmente cuando hablemos Desde sentimientos.

Si en la vida diaria Ai cáncer Puede suceder a menudo Separación x de Sentir aplastada Por el peso de sus preocupaciones, todo desaparece cuando sienten que tienen a alguien o algo que los protege.

porque estoy cáncer, de hecho, convertirse en una diosa datos mi Rey los guerreros Está condicionado a la presencia de alguien que los necesite.

correcto cáncer Sabe pelear y también muy bien: ¡debe tener una razón real para querer hacerlo!

Aries: cuarto lugar

el Aries Hoy se ganan un lugar en nuestro ranking debido a Ellos nunca se rinden.

No importa si se cayó por circunstancias de la vida o por cierta persona, si fue un exnovio o un amigo malicioso.

¡Aries siempre se levantará y no tendrá miedo de mostrar a todos lo combativos que pueden ser!

No los pruebes: Aries I Personas realmente con espíritu Dar Guerrero ¡Incluso si se quejan, especialmente con amigos cercanos, sobre sus vidas!

Capricornio: 3er lugar

En el primer paso de nuestra plataforma de clasificación signos del zodiaco más los guerreros Entre todos, encontramos (obviamente, venimos a decir) los nacidos bajo el signo Capricornio.

Esta es una señal de que apenas Darse por vencido ¡Ante las dificultades y que, aunque no lo parezca, es capaz de luchar hasta el final por las personas que ama!

I CapricornioDe hecho, a menudo se les ve como personas que no tienen mucha empatía y luchan por conectarse con los demás.

Sin embargo, esto no significa que Capricornio ¡No son personas que tengan sentimientos o tengan sentimientos por los demás! Muchas veces Capricornio pienso que Único en su clase una tarea Ambos luchan para que los demás estén bien pero no saben quién les ayudó: ¡son capaces de aguantar tanto!

Leo: 2do lugar

quien nació bajo el signo León Él ya lo sabe: ser un guerrero no significa solo lucirse deber ha aumentado mi Energía pero también Saber renunciar mi soportar ¡En el silencio los miedos y la fealdad de la vida!

I León Son verdaderos maestros de esto: no hablan de nada excepto con las personas más cercanas a ellos pero El sufre en un Silencio ¡Incluso durante años!

el León Es un signo bajo el cual nacen muchos guerreros: nunca se abren a los demás y a menudo traen consigo Realmente agobia grande.

Por supuesto decimos que los nacidos bajo el signo León Tomaron el concepto de ser guerreros solitarios como verdadero evangelio y lo llevaron con ellos hasta el final.

verme León Podrían encontrar una manera de bajar sus defensas, podrían darse cuenta de que La vida no siempre es una guerra!

Acuario: 1er lugar en el ranking de los signos más guerreros del zodíaco

Finalmente, en el primer lugar de nuestro ranking, encontramos a los nacidos bajo el signoPecera. ¿Te parece imposible que este sea un signo de guerrero?

hasta ahora Pecera son las personas que Esconder, más allá de la gran sensibilidad y emocionalidad mantienen bajo control gran poder interno y en el extranjero.

el Pecera Ellos son capaces de soportar grande batallasUn estoicismo verdaderamente envidiable.

Se sueltan con las personas cercanas a ellos pero nunca dicen todo lo que esconden: la vida Pecera ¡Está lleno de batallas y sienten que tienen que ganarlas todas!

Además, si el Pecera ellos saben alguien Quien los necesita ellos Conversión en un los guerreros Prácticamente completo.

Nunca volverán, pero seguirán su propio camino, luchando por sí mismos y por los demás. Afortunadamente PeceraSin embargo, al ganar batallas tarde o temprano, llega Velocidad, que sus Ellos saben divertirse ¡Sin par!

