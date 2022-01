No es nuevo que un estilo de vida saludable y una dieta sana y equilibrada puedan marcar la diferencia. De hecho, elecciones de este tipo afectan claramente a nuestro estado de salud que, sin embargo, puede verse comprometido. Como recordamos a menudo, el arma más poderosa a nuestra disposición contra ciertas enfermedades y dolencias es sin duda la prevención. Sobre todo a partir de cierta edad, de hecho, sería recomendable avanzar hacia un control responsable de nuestro estado de salud. por ejemplo Para prevenir el cáncer de colon, no debemos ignorar este simple paso después de los cincuenta años.. Al monitorear nuestro estado de salud, de hecho, podemos interceptar enfermedades y dolencias que en ocasiones no dan síntomas evidentes.

Exceso de hígado

Este es el estado de la esteatosis, o el llamado hígado graso, que es la acumulación de triglicéridos en las células del hígado. Esta condición afecta principalmente a quienes siguen una dieta rica en grasas y azúcares que pueden comprometer el funcionamiento de este órgano vital. De hecho, aunque el porcentaje mínimo de grasa en el hígado es normal, la esteatosis se puede diagnosticar cuando supera el 5% del peso del órgano.

Además del colesterol y los triglicéridos, el alcohol, la diabetes tipo 2, la pérdida rápida de peso, la vitamina B12 y la deficiencia de carnitina también afectan la apariencia del hígado graso.

Después de los 50 años, un indicador de hígado graso y mala salud puede ser esta señal que a menudo se pasa por alto

Desafortunadamente, esta condición física a menudo aparece asintomática, es decir, sin dar ciertos signos. Aunque silencioso, el archivo esteatosis Estará muy extendido y, en el 10% de los casos, puede convertirse en esteatitis (hígado inflamado) provocando daño hepático.

Si un hígado inflamado no se trata adecuadamente, puede volverse fibroso y endurecido, lo que da como resultado cirrosis y, en el peor de los casos, insuficiencia hepática.

Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos es asintomático, el hígado graso puede interceptarse con una alarma definida.

De hecho, después de los 50 años, el indicador de un hígado graso y poco saludable puede ser esta señal que a menudo se pasa por alto, es decir, dolor localizado en el lado derecho del abdomen.

Este dolor puede aparecer temporalmente y estar asociado con enfermedades del colon o de la vesícula biliar. Sin embargo, especialmente en personas con diabetes, colesterol alto, síndrome de ovario poliquístico o trastornos de la tiroides, sería una buena idea prestar atención a este signo.

examen médico

Eso sí, no es recomendable ser aproximado y llegar a conclusiones apresuradas. En presencia de estos síntomas, se recomienda someterse a pruebas específicas como análisis de sangre, tomografías computarizadas o ecografías. Para cualquier inquietud, siempre se recomienda consultar a un médico.

profundizar

