Enfrentamiento en vivo entre Nikita Pelizon y Luca Onestini – Gran Hermano VIP

«Tienes situaciones que no me gustan». Él dice Nikita a mi onestini Mientras bebía té de hierbas en la cocina. Los dos personajes parecen estar tomándose el pelo, pero entre una broma y otra surgen algunas verdades a medias. «tenemos algo en común, pensamos lo mismo» dice Onestini, pero la modelo, entre bromas, destaca que esas declaraciones no se corresponden con las actitudes de quien le asigna el almuerzo.

La influencer, por su parte, deja claro que solo son gestos bonitos. Luego de eso, Nikita volvió a la discusión matutina y acusó a Onestini de que sentiría que la modelo lo juzgaría: «Te pedí algo y pusiste las palabras en mi boca». El concursante invita al compañero de cuarto a estar menos a la defensiva, porque así la conversación no logra ser seria y satisfactoria.

Nikita explica que le resulta frustrante que cuando le pregunta a un influencer, ese influencer suele ser escurridizo, evasivo o distraído, y deja de pensar mucho. El significante repite y confirma los discursos pronunciados anteriormente, en los que la acusación, en cambio, se dirigía precisamente a la forma.