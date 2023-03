Dos euros son probablemente la denominación monetaria más fácil de reconocer y también la más apreciada, incluso en el ámbito de la recaudación. Estas emisiones en realidad están hechas con una aleación bimetálica que les da una apariencia de dos tonos, pero la razón de la popularidad de estas emisiones también tiene que ver con factores como los errores de acuñación, pero también más específicamente con los diferentes tipos de monedas conmemorativas.

Encuentra 2 euros con un Mint Error y serás rico: ‘Loco’

Un error de acuñación es exactamente lo que parece, es decir, una o más monedas que, debido a un defecto durante el desarrollo de la casa de la moneda, han dado lugar a que una cantidad variable de ejemplares hayan sido concebidos con una apariencia diferente.

Un error de acuñación puede tener dimensiones importantes, afectando tanto la apariencia como la usabilidad del problema, pero varios pequeños detalles también pueden considerarse como tales. En este último caso, la Casa de la Moneda generalmente no los nota o no considera que estas divisiones sean perjudiciales para el uso de la moneda y, a menudo, es un número no especificado que quizás proporciona más o menos detalles que el modelo subyacente.

Algunas casas de la moneda se venden en varios sitios de subastas como Ebay, especialmente las monedas italianas estándar de 2 euros, con la cara de Dante Alighieri, con algunos detalles faltantes como la fecha o el símbolo de la ceca de Roma o marcas que generalmente no se encuentran.

El mercado de la casa de la moneda es especial, porque no tiene patrones y no siempre las monedas, aunque algunas son de hecho de gran valor, pero algunas piezas prácticamente únicas, si tienen detalles desarrollados por la casa de la moneda (y no concebidos posteriormente) pueden Además da lugar a unos beneficios de cientos de euros.

Por ejemplo, unos 2€ se vendían entre 100€ y 150€ mostrando el año que faltaba más una doble R junto a la cara de Dante.