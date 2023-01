EN VIVO TMW – Spezia, Gotti: «Kiwior fuera, no puedo estar feliz. Pero son cosas de fútbol»

El Vive

A pocos minutos del polideportivo Al-Fredigi, el entrenador de las Águilas luca gotti Se reunirá con la prensa para la habitual conferencia previa al partido, donde se analizará el momento de los ligures y la gravedad del partido contra los giallorossi.

Kiyoor se fue, golpeó hoy.

«Son cosas del fútbol, ​​cosas de la realidad de lo que está pasando y la capacidad de la verdad para sorprendernos y tenemos que responder».

Falta un zurdo, entonces, ¿cómo puede reemplazar a Kiyoor y Nicolau?

“No es un problema compensar las ausencias, el problema son los jugadores que faltan y están caídos. Hay que cambiar cosas que estaban funcionando, encontré líneas y tiempos de juego, pero cambiar jugadores cambia las características y no tienes mucho tiempo para preparar las cosas adecuadas para mi forma de ver el fútbol, ​​en comparación con un partido tan importante como ese contra la Roma».

¿Tienes tres de tres resultados mañana?

“No, tenemos que salir al campo a sumar puntos como siempre. La cosa está complicada, pero Spezia está intentando sumar puntos y no se conforma con derrotas honrosas. Hay que aprovechar las virtudes de los jugadores”.

¿Algunas palabras sobre lo nuevo?

«Esposito jugó un excelente partido, dado el panorama general. Sus noventa minutos con Atalanta es un bautismo de prestigio, con un coeficiente de dificultad difícil. Zorkowski tiene un pequeño problema, pero a menos que el entrenamiento de hoy me diga algo diferente, me gustaría». estar disponible, tanto para iniciar el juego como para ponerlo en marcha. Evaluaremos su problema después del juego de mañana. En cuanto a los dos chicos, solo los he visto en video. Ayer hicieron un medio ensayo. Me gustó ellos tanto en el video. Cipot siempre estaba jugando, en cambio Krollis parece que ha estado en julio, ha estado fuera durante un mes y parece que si solo estuviera en el 3er día de preparación. Incluso pensando en tirarlo dado el La situación hace que uno sienta que está en el 3 de julio y no sé si está listo para jugar el partido de mañana».

¿Qué método ofensivo puedes tomar?

«No es fácil de responder, tanto en la teoría como en la práctica. Intentaré pensar en las mejores soluciones».

¿Está Green listo después del juego de Atlanta?

«Creo que es la solución más sensata, más aún para un partido en casa contra este rival. No pensé que hubiera tenido noventa minutos en Bérgamo, pero tiene esta cualidad que puede recuperar durante un partido. Parece que caer y luego recuperarse, lo que hizo me agrada». Un aspecto importante es que nos enfrentamos a un rival que ha anotado más puntos que en casa y que ha anotado más del 50% de sus goles». Sus goles desde un callejón sin salida. El primer balón en el área penal lo Recibió el gol, dado que encajamos kilogramos y centímetros. La Roma es muy fuerte en estas situaciones a balón parado. Lo que Green no te puede dar en tu área, te lo puede dar en el área rival».

¿Cómo reaccionó el equipo tras la eliminatoria ante un partido contra un jugador top?

«No es una cuestión de jugadores top, hay 19 equipos de la Serie A con nosotros, con 38 partidos por jugar. Tenemos continuidad de resultados, que es un aspecto importante para un equipo como el Spezia. Los jugadores top no tienen nada que ver con eso». tenemos que seguir así y dar un salto de calidad. Eventos Lo que pasó te quita algo, pero tenemos que tener ese objetivo”.

Los gitanos no crean mucho, pero tampoco sufren mucho. ¿Cómo lidias con eso?

«También puedo pensar en dirigir el juego, pero la Roma puede cambiar tu plan de partido fácilmente. Tiene jugadores muy fuertes, es un equipo muy peligroso a balón parado, cuando se reinicia juega con una calidad tremenda. Hay un aspecto constructivo para tu juego que tiene que incluir signos proactivos». La Roma anotó 12 goles en la última media hora, siete en los últimos minutos, como suele pasar. Pensemos en nuestras ausencias, pero también tengo que pensar en quién terminará el partido. , así como quién lo inició».

Mirando hacia el futuro, Kiwior está feliz de venderlo en la Premier e impresionar a jugadores como Zurkowski y Esposito.

«Estoy muy feliz por Queure y por la oportunidad que se le ha brindado. Al mismo tiempo, es la mejor venta del club en la historia, y probablemente creo que el club también está feliz, con suerte al final del viaje también». Yo mismo estoy feliz. Hay entrenadores que piden refuerzos y fichajes, y se quejan constantemente. «Yo nunca haría eso, pero me ha pasado en los últimos años que en cada mercado de fichajes el club obtiene importantes plusvalías y activos de mercado. Cuando hay un excedente en el mercado, no significa que tomas jugadores pobres, pero los jugadores más dispuestos se van». A veces tomas jugadores jóvenes que no son necesariamente pobres, tomas jugadores experimentados que vienen de tiempos difíciles. Toma tiempo y trabajas y construyes sobre eso. Intentas mejorar a los jugadores y al equipo, pero en realidad no disfrutas plenamente los frutos de tu trabajo porque cada vez es un reinicio y un ajuste».

En comparación con los recién llegados, ¿estás satisfecho?

«La forma lo dirá. Yo no trabajo en el mercado, cuando me piden mi opinión entonces está el fútbol de debate, donde podemos decir cualquier cosa. Luego está el fútbol real y eso nos dará la respuesta».

