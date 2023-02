EN VIVO TMW – Juventus, Allegri: «Pogba no estará por el dolor. McKinney se quería ir»

El Vive

14:00 – Massimiliano Allegri presenta Juventus-Lazio, partido válido por los cuartos de final de la Copa de Italia, que está previsto para mañana a las 21 horas en el Allianz Stadium de Turín. Presentado por TUTTOmercatoWEB.com Conferencia de prensa A cargo del técnico de la Juventus, previsto para las 14.15 horas, en directo.

14:18 – Allegri toma su lugar en la sala de prensa: ahora comienza la conferencia del técnico de la Juventus.

¿Qué reacción quieres ver después de la derrota?

«Los jugadores estaban arrepentidos y enojados. Hablaremos del campeonato el lunes, y mañana es otra competencia, pero debemos concentrarnos en este partido difícil contra un equipo que está haciendo cosas excelentes. Es un partido único y tú hay que jugar con estos cánones”.

¿Cómo es el equipo?

“Acabamos de empezar de nuevo, hicimos algunas carreras después de un par de meses de baja. Es verdad que hubo Mundial, pero salvo Rabiot y los argentinos, todos salieron antes. Todavía no tengo nada decidido para mañana, y tengo que hacer algunas evaluaciones sobre el entrenamiento». «Aparte de Bonucci, que todavía está fuera, solo Pogba no estará disponible debido a un dolor en el flexor. el dolor sale y entonces se necesita tiempo».

¿Deberíamos esperar algo más de jugadores como Paredes?

«Todo el equipo hizo una mala primera parte el domingo, y el equipo hizo una buena segunda parte después de los cambios, incluida la configuración, y terminó con muchos tiros a puerta. Pero lo que importa es ganar los partidos, no ganamos sobre todo». porque jugamos un primer tiempo donde le dio tres goles a Monza en tres ocasiones, uno de los cuales fue anulado por poco, Paredes alternó partidos buenos y partidos menos buenos, y jugó mucho al principio porque Locatelli estaba fuera. Quizás necesitaba entrenar, estos meses son importantes y nos tiene que ayudar como a todos en el equipo».

¿Cómo está Vlahović?

«Tiene que jugar desde el principio».

¿Está Chiesa lista para jugar como novata?

«Aparte de Vlahović que probablemente jugará como titular, tengo que decidir en nombre de los demás. El partido de mañana puede durar 120 minutos, por lo que las sustituciones serán más importantes. Mañana por la mañana y después de terminar, decidiré la alineación». ”

¿Provocará el tridente ofensivo el regreso de la zaga cuádruple?

«La solución de Chiesa-Di Maria-Vlahovic es la que yo tenía en mente desde el principio, nos propusimos jugar así. Luego los altibajos del fútbol, ​​la salida de Pogba, Di María al mes y medio de partido, Chiesa no volvió, lo que llevó a buscar una alineación diferente Los jugadores Cuando regresaron varios meses debido a una lesión Keiza tenía 10 meses y Pogba 6 meses desde julio, pero no juega desde abril, es difícil, necesitas un poco de paciencia. Pogba jugó un buen partido en el entrenamiento la semana pasada después de una semana en la que tuvo algo de dolor y necesita volver a la normalidad Correcto, lleva un tiempo. Al igual que con Chiesa, que se detuvo y comenzó de nuevo, tal vez en dos o tres meses lo haga. estar en su mejor momento. Sin embargo, el equipo debe mantener el equilibrio que no hemos logrado en los últimos partidos en el número de goles recibidos.

¿Comenta los números del mercado italiano en comparación con el mercado inglés?

«Son cosas objetivas. La Juventus creó un buen mercado de fichajes, logró sus objetivos con McKinney que quería irse y encontró una buena solución. Ake se fue a jugar, Zueli a Pisa, Pellegrini a la Lazio y tal vez nos encontremos mañana. No tiene sentido en hacer comparaciones con el fútbol inglés. Los 20 equipos italianos son 2 mil millones, y los equipos de la Premier League tienen una facturación de 8. La proporción es 1: 4 «.

¿Puede ayudar el hecho de que la competición de mañana sea diferente, sin penalizaciones?

“Partido importante con un gol diferente al del campeonato. Después de la buena reacción con el Atalanta, porque venimos del momento en que nos sacaron 15 puntos hace dos días, pudo haber un rebote y así fue. Esos 15 puntos son No es excusas, al club le interesará ver dónde podemos defendernos e intentar recuperar esos puntos. Pero eso no debe ser excusa ni justificación, hay que salir al campo y hacer lo que hay que hacer. hecho de la mejor manera posible. Creo que es la primera vez que te quitan 15 puntos de la clasificación, y te acuestas en el segundo o tercer lugar y te despiertas en la parte inferior. El partido de la Copa Italia debe hacerse en el de la mejor manera posible, y haremos nuestro mejor esfuerzo».

Di María dijo que es difícil mantenerse concentrado. ¿Cómo entrena el jefe esta parte? ¿Cómo es Cuadrado?

“Cuadrado está bien, está bien. Después del susto, se tarda en recuperarse y hay que ser bueno para hacerlo rápido. Hay que tener en cuenta que tenemos objetivos pequeños, estamos 13º y hay que llegar al 12. «Tenemos que llegar a quién va paso a paso».

¿Podría regresar Pogba el martes y cómo espera que lo haga esta temporada?

«Esperaría una contribución de un jugador que ha hecho 15 días de preparación desde abril, 45 minutos y luego se detuvo. Esos son los tiempos, su cuerpo necesita readaptarse y le llevará un tiempo. Probablemente esté haciendo la mitad «Ahora, tal vez un juego, tienes que navegar estas situaciones en la mira. Sabiendo que de aquí al final, deberás aprovecharlo al máximo de la mejor manera posible dependiendo de cuándo te sientas bien”.

¿Cómo le va a Bremer después de las últimas carreras en las que parecía estar en problemas?

“Con Monza no, en general todos en el primer tiempo, el segundo tiempo estuvo bien. Está bien, como todos los demás. Solo hay que trabajar, hacer y reaccionar. Hacer algo más para conseguir el resultado”.

14:30 – Finaliza la rueda de prensa de Massimiliano Allegri.