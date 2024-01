En Venezuela, Maduro frena a su rival antes de la votación – Corriere.it

Por tanto, la estrategia de Maduro no parece haber cambiado. El presidente lo confirmó María Corina MachadoLíder del partido Vente Venezuela, No podrá postularseAunque ganó las primarias de la oposición por más del 90%. En junio pasado, el gobierno anunció que Machado, de 56 años, ingeniero y ex miembro del Congreso, no podría obtener la ciudadanía durante quince años. Y Acusado de corrupción Apoya las sanciones internacionales contra el país. Un ardiente oponente del chavismo (llamado así en honor a Hugo Chávez, una figura prominente de la izquierda radical en América Latina y predecesor de Maduro), Machado quiere liberalizar la economía venezolana y privatizar empresas estatales.