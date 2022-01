En Venezuela, el 95 por ciento de la población está vacunada. Maduro: “Queremos agradecer a Rusia, China y Cuba”

“A mediados de enero llegamos al 95% de los adultos vacunados; Gracias a Rusia, China, Cuba y amigos del mundo, Venezuela ha recibido sus vacunas”. El presidente Nicolás Maduro Moros hizo las declaraciones al dirigirse este sábado a la Asamblea Nacional (AN).

“La vacunación garantiza la libertad de circulación en la comunidad, y la vacunación es sinónimo de libertad”, subrayó el jefe de Estado. En ese sentido, subrayó que las vacunas rusa, china y cubana son las mejores del mundo y, gracias a la diplomacia de paz bolivariana, en Venezuela existen amplias cantidades de refuerzos, por lo que todos los ciudadanos deben ser vacunados en miles de centros. La vacuna está lista para usar de forma gratuita.

“Es mentira que digan que se acabó la epidemia. Eso no es cierto, la epidemia no se acabó ni se acabó, la epidemia sigue viva en el mundo, afectando a millones de personas”, advirtió desde una sesión especial en el Palacio Legislativo.

En diciembre de 2021, Venezuela alcanzó la menor cantidad de casos: 5 por 100 mil, y mantuvo la tasa de mortalidad más baja del mundo por debajo del 1%, con la mayor cantidad de pacientes en recuperación. Igual al 97%.

El mismo día que España y Estados Unidos alcanzaron casos que superaron los miles de casos, Venezuela llegó a tener 5 contagios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en diciembre se registró lo que calificó de «momento loco favorito», lo que aumentó la incidencia.

“Hoy Venezuela está llegando a 18 casos por cada 100 mil, que es un avance rápido, pasar de 5 casos a 18 en 15 días es preocupante.

Venezuela no bajó el 7+7

Maduro dijo que este segundo año epidémico es un gran desafío para Venezuela con la llegada de los tipos B1, B2, Delta y Omigran, y que este último dominaría el planeta por su alta epidemia. “Hay que cuidarse, el que se cuida está bien”, subrayó a todos los ciudadanos. En ese contexto, Maduro llamó a mantener las medidas de protección biológica y el sistema 7+7, que se complementa con medicamentos gratuitos, atención hospitalaria global y vacunación masiva, logra resultados óptimos, el gobierno venezolano no se rendirá. Este es un horario de relajación de 7 días y 7 de aislamiento cuando sea necesario. Agregó, además, que los medios y las redes no manejaron lo que decía sobre el 7+7, y agregó que “las tonterías, digo…”, desmintió las noticias falsas difundidas por los medios al respecto y prometió que Venezuela no se rendiría. . Su sistema de seguridad.

Al respecto, Maduro explicó que, por el momento, no hay necesidad de utilizar el 7+7, porque los tratamientos con total independencia y flexibilidad en Venezuela pueden seguir operando mientras se mantengan las actividades de salvamento y la colaboración masiva de ciudadanos y familias. . Vacunas y gratis. .

Finalmente, el presidente bolivariano enumeró este enero tres componentes a ese continuo de flexibilidad: “Cuídate, vacunate y prepárate para la mejor atención del mundo, esto es en Venezuela; estamos esperando la evolución, y luego no vamos a dar”. ¡arriba en 7 + 7 si es necesario!” Nadie manejará eso”, concluyó.