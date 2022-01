Covid y Desigualdad, Oxfam: «La riqueza de las 10 personas más ricas se ha duplicado, los pobres han aumentado como nunca. Ahora la desigualdad en el acceso a las vacunas prolonga la epidemia»

La riqueza acumulada solo por el fundador de Amazon Jeff Bezos En los primeros 21 meses de la pandemia ($81,500 millones) el costo total de la vacunación Pfizer, incluido el aumentador, paraPoblación de todo el mundo. Hay muchos datos que Oxfam pone en la línea del informe desigualdad pandémica Publicado cada año con motivo de la apertura comercial foro Economico Mundial Davos, esta vez de forma reducida y virtual a la espera de la edición aplazada a junio por la alternativa Omicrón. Pero esto resume bien los cambios que acompañaron a la emergencia sanitaria: por un lado, el aumento de fortunas se concentró en manos de unos pocos, y por otro lado enormes Desigualdad en el acceso a las vacunas – Más del 80% de las dosis fueron a países del G20 y menos del 1% a países de bajos ingresos – con efectos directos en infecciones, muertes y progresión de Variables y recuperación económica. a costa de todos. “Nuestro sistema económico no solo se ha encontrado reacio a proteger los derechos de las personas más vulnerables y marginados Cuando golpeó la epidemia, pero benefició a los que ya están rico y poderoso Y los que usaron esta crisis para ellos mismos ganó«, Comentarios de la ONG. «Si bien los monopolios en manos de PfizerY Biotecnología mi moderno Crearon cinco nuevos multimillonarios durante la pandemia y dejaron que sus empresas lo hicieran ganar mas 1000 dolares por segundoMenos del 1% de sus vacunas han llegado a personas en países de bajos ingresos».

Empecemos por enriquecer al avaro. En 2020, la riqueza global creció, gracias a la rápida recuperación de las bolsas de valores y un fuerte incremento en el valor de los inmuebles, según el cálculo de Credit Suisse de $ 418,3 billones (+7%) y la participación del 1% que ocupa la cima de la pirámide es conocida como la segunda mayor más Sobre una base anual del siglo XXI. Las personas con activos superiores a 50 millones aumentaron un 24%, superando los 215 mil. Y entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 número de multimillonarios dolares en el mundo De 2095 a 2660. Los datos se limitan a los 10 multimillonarios más ricos Forbes Mostrar cómo sus activos se han más que duplicado (+119%) desde el inicio de la pandemia, superando el valor total de $1,5 billones: más de 6 veces el saldo del patrimonio neto del 40% más pobre. de ciudadanos adultos en todo el mundo. A nivel mundial, y combinando las desigualdades dentro de los países con las diferencias en los niveles promedio de riqueza en países de todo el mundo, señala Oxfam. Por primera vez desde el comienzo del nuevo milenio Todos los indicadores de concentración de la riqueza muestran un aumento año tras año. Mirando el período 1995-2021 (Ve la tabla), el 1% más rico se benefició de los activos 38% superávit de Dell de la riqueza mientras que sólo el 2,3% se destinó a la mitad más pobre de la población mundial.

Por otro lado, las personas más pobres declinaron en menor medida. Sobre todo en países que no cuentan con los recursos para poner en marcha medidas masivas de apoyo a ciudadanos y empresas, como han hecho los países ricos. Basado en estimaciones del Banco Mundial 97 millones de personas Salieron Debajo de la línea de pobreza 1.9 dólares por día y $163 millones bajo los más «generosos» $5.50 por día. a Incremento histórico sin precedentes. La situación podría agravarse, dependiendo de cómo se desarrolle la epidemia en los países de ingresos bajos y medios, y el desarrollo potencial de nuevas variantes virales, Retraso en la campaña de vacunación, del aumento de precios de comida y niveles endeudamiento Países que afectan su capacidad para responder a una emergencia. Según el Banco Mundial, si nada cambia, los niveles de pobreza no volverán a los niveles anteriores a la crisis ni siquiera en 2030.

La desigualdad económica ha ido de la mano con la desigualdad en el acceso a la atención: varios estudios multinacionales han identificado, según un informe de Oxfam, “ Asociación empírica entre la desigualdad de ingresos y las muertes por CovidY ahora la imposibilidad de que los países pobres se vacunen, socio Amplia oposición a la solicitud Excepciones a las normas de propiedad intelectualY Ensancha el curso de la epidemia en perjuicio de todos porque las variables tienden a no respetar las fronteras continentales y estatales. “Es un claro ejemplo de cómo se entrecruzan las desigualdades: la falta de acceso a las vacunas amplía la brecha entre países ricos y pobres retraso de recuperación global, Lo que a su vez amplía las desigualdades económicas, de género y raciales causadas por la pandemia «, señala la ONG. «La desigualdad no es la muerte sino el resultado de elecciones políticas específicas», es un comentario. gabriella bucherDirector de Oxfam Internacional. «Nuestras economías no solo nos han hecho menos seguros frente a esta pandemia, sino que han permitido que los muy ricos se beneficien de la crisis. Intervenir con agravios y aparentes injusticias nunca ha sido más importante».