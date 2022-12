En GFVip, estafan a Charlie Gnocchi, él se enfurece y les dice a los perpetradores que tomen medidas

En la casa Gran Hermano Vip, no hubo ni un poco de tensión entre los inquilinos luego de que la broma realizada por Charlie Gnocchi fuera protagonista. Al ponente no le gustó el desarrollo del tema y también lo habló con los autores del programa.

en el hogar Gran Hermano VIP Ha habido una maretta durante los últimos días, algunos de los corredores están haciendo una broma. charlie ñoquis quien en un principio pareció seguirles el juego, pero luego negó lo dicho por los inquilinos, describiéndose a sí mismo como la víctima del accidente. Sin embargo, la situación no parecía tener salida, y la locutora también pidió a la redacción tomar medidas.

Acusaciones de Charlie Gnocchi

En la noche del jueves 1 al viernes 2 de diciembre, los chicos de la casa, como Antonino Spinalbis, Luciano Ponzo, Eduardo Tavasi y alguien más, deciden gastar una broma en la que también participa Charlie Gnocchi, quien, según Givens, parece ser en el juego y luego, tan pronto como se pone en el sofá, se deja amarrar y cubrir con una media. Al rato llegan Eduardo Donamaria y Antonella Fiordelesi y, sin darse cuenta de la broma, lo sueltan de inmediato. Sin embargo, algo debió molestar a Gevinho quien, de hecho, arremetió contra sus compañeros de aventuras, particularmente contra el ex de Belén Rodríguez y el hermano de Gwendalina, acusándolos de jugar mal y hacer algo estúpido y nada divertido: «En tu opinión, soy tan masoquista, que me ataba así.«.

Charlie Gnocchi le pidió a su novia que tomara medidas

Las versiones, sin embargo, no serán idénticas. De hecho, quien realizó la broma declara que Charlie fue el primero en no estar en desacuerdo y estar de acuerdo con la dinámica, mientras que Gnocchi, hablando con Alberto De Pesis y otros de la casa, exclama: «Pero qué mierda es, me encadenas, pero quédate fuera. En lugar de venir a decirme que era una broma, me atacaron.«. Entonces Geveno le preguntó:¿Qué dice el hermano mayor?El orador respondió:Gran Hermano hará su trabajo«, Lo que significa que se quejó con los autores sobre la actitud de los otros concursantes.

Comparaciones de Givenchy

Mientras tanto, los Geffen continúan discutiendo el tema e incluso entre ellos hay opiniones encontradas. Por un lado, si hay quienes esperan una actitud más tranquila y comprensiva como Alberto De Pecis y Nikita que recomiendan disculparse por cómo se desarrolló la broma, hay quienes argumentan que Gnocchi debería haberse rebelado desde el principio, como Attilio Romita. . De hecho, el ex rostro de Tg1, algo molesto, dice: “No puedes cambiar de opinión cada cinco minutos, no es que te rías primero y luego te digas a ti mismo que no estabas de acuerdo, que eres un idiota».