En Gaza, el hambre se convierte en un arma – Mehul Srivastava

En una entrevista con el Financial Times, algunos funcionarios occidentales encargados de mejorar el suministro de alimentos y medicinas en Gaza dijeron que la desesperación de la gente había sido evidente durante semanas, si no meses. Desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre, la Franja ha recibido tan poca ayuda que, según las Naciones Unidas, una gran parte de su población de 2,3 millones se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria. La organización no gubernamental Save the Children afirma que Gaza está «asistiendo a una matanza masiva de niños en cámara lenta, porque ya no queda nada para comer».