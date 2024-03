El asteroide Apophis chocará con la Tierra en 2029: lo que sabemos sobre el impacto

El espacio siempre nos da sensaciones únicas, pero también nos da algunos miedos. Esta es la situaciónAsteroide Apofis Lo que ha preocupado a los científicos a lo largo de los años. Es un cuerpo celeste de unos 340 metros de largo. Se temía la posibilidad de chocar contra la Tierra en 2029, 2036 o 2068: según cálculos preliminares. Hoy, nuevos estudios revelan la verdad sobre lo que sucederá en 2029.

La fecha de la colisión del asteroide Apophis con la Tierra.

La historia importante del asteroide es historia. 13 de abril de 2029El cuerpo celeste pasará de la Tierra a una distancia de aproximadamente 37.000 km, que es una distancia aproximadamente diez veces menor que la distancia media que nos separa de la Luna, es decir, 384.000 km.

Aunque no pasará muy lejos de nosotros, se ha descartado que nuestro planeta esté en peligro. Lo mismo ocurre con las otras dos fechas que se consideraron los primeros datos astronómicos. Por tanto, no habrá ningún efecto en 2029, y quizás durante los próximos 100 años. Sin embargo, los científicos continúan estudiando el camino de Apophis.

¿Apophis chocará contra la Tierra? ¿Qué dice la ciencia?

Aunque el asteroide 99942 Apophis -este es su nombre completo y definitivo- ya no figura en la lista de planetas. Tabla de riesgo de efecto de custodia – La lista del CNEOS, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, que registra los cuerpos celestes que están tan cerca de la Tierra que no se puede descartar el riesgo de colisión con ellos – Aún no podemos cantar victoria.

De hecho, los investigadores canadienses Paul Weigert y Ben Hayat, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Western Ontario, están realizando Otros estudios. Lo que preocupa es la proximidad de los corredores previstos para el futuro.

Si las huellas actuales no representan un peligro para la Tierra, debemos entender qué pasaría si lo hicieran. desviación Y si es posible intervenir a tiempo. De hecho, el peligro radica en la posibilidad de que choque con otro cuerpo celeste y cambie su trayectoria de vuelo.

Los dos científicos compararon los datos de seguimiento de Apophis 99942 con los datos de BEN. 1,3 millones de asteroides Orbitando cerca de nuestro planeta, centrándose en aquellos que podrían impactarlo.

Las simulaciones se realizaron hasta abril de 2029 y no parece haber ningún riesgo. Se necesitarán nuevas simulaciones para saber de una vez por todas que estamos a salvo. Mientras tanto, los expertos se centran en una amenaza más inminente: un asteroide desaparecido que podría caer a la Tierra en 2024.

El significado del nombre Apophis: es el dios del caos en el antiguo Egipto.

Originalmente, el asteroide que preocupaba a los astrónomos y que seguirá siendo monitoreado en el futuro tenía un nombre más desconocido: 2004 millones 4 . El 24 de junio de 2005, fecha en la que se determinó con cierta precisión su órbita, recibió el código digital permanente 99942.

Siempre ha sido objeto de estudios y, de hecho, fue el primer objeto espacial numerado con posibilidad de colisionar con la Tierra. Ahora aparece un nombre más desafiante que los anteriores junto al número. Apophis proviene del griego y corresponde a Mi padreEl antiguo dios egipcio apodado el Destructor. Este es el Dios del Caos.

Sin embargo, conviene hacer una aclaración. Roy A. Tucker y David J. Thulin, codescubridores del asteroide con Fabrizio Bernardi, son fans de la serie de televisión de ciencia ficción Puerta estelar SG-1. En las primeras temporadas, el antagonista estaba representado por un extraterrestre llamado Apophis que quería atacar la Tierra.