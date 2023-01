En el hospital porque nadie en casa puede atenderlos: el número da miedo

Un hecho importante que preocupa a los ancianos en los hospitales italianos: la imagen de un país donde hay escasez de estructuras y donde los costos son colosales

Una elocuente figura que aporta una (desgraciadamente) honesta reflexión sobre las condiciones en las que viven las personas mayores en nuestro país. Lo que, a su vez, se traduce en enormes dificultades para el cuidado de nuestra salud. Italia es una nación Con una vida media muy alta. Este hecho ha llevado a Hacer una evaluación específica: quien presentó una imagen honesta e impactante.

Hay muchas, muchas personas mayores que se quedan en los hospitales después de recibir ayuda. Porque nadie en la casa está listo para ayudarlos. situación trágicadestacando las terribles condiciones a las que se enfrentan los ancianos (cada vez más abandonados a su suerte) y las dificultades a las que se ven obligadas a hacer frente las estructuras de salud pública, obligadas a mantener ocupada a la familia y Aumento del costo de las estructuras.

Las llamadas hospitalizaciones inadecuadas (los días en que algunas personas permanecieron en el hospital a pesar de que no eran necesarias) fueron innumerables: más de dos millones. se realizó la encuestaN. 98 estructuras de VDWIScientific Society of Internal Medicine, señala que desde la fecha de la renuncia indicada por el médico hasta la renuncia real, pasa más de una semana en El 26,5% de los casos son de 5 a 7 días en el 39,8% de los pacientes, mientras que el 28,6% permaneció de dos a cuatro días más de lo necesario. Enormes números, dando el estado real de la atención médica italiana.

no tener un familiar (o cuidador) en casa, El 75,5% de los adultos mayores tienen una estancia hospitalaria inadecuada. Por otro lado, el 49% de los adultos mayores que, una vez en condiciones de salir, solicitan (en blanco) el ingreso a la RSA. El 64,3% prolonga la hospitalización más de lo necesario porque no existen establecimientos de salud intermedios en la zona Al 22,4% le cuesta activar ADI. Y todo esto le cuesta al NHS alrededor de mil quinientos millones al año. La mitad de las hospitalizaciones son de pacientes mayores de 70 años y en más del 50% de los casos permanecen en planta una semana más de lo necesario, porque no hay ningún familiar que pueda ayudarlos ni recursos para la residencia.

Enormes problemas para los hospitales.

«Sentimos la necesidad de responsabilizarnos de los problemas sociales que acaban pesando excesivamente sobre los hospitales y los servicios de medicina interna en particular”.CuotaDiscurso de Francesco Dental, presidente de VDOI. Para el presidente saliente Fedoye, Darío Manvelotto, “Las recetas como los hogares comunitarios y los hospitales comunitarios son antiguas. Son modelos que ya tenemos definidos y probados pero muchas veces no funcionan y los hemos visto por ejemplo con el Covid. También existen desde hace años en algunas regiones planes de salud, como el plan Lazio por ejemplo, y no me parece que haya mayor capacidad para enfrentar una epidemia, por ejemplo, en los lugares donde se encuentran las casas sanitarias”.